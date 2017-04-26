Агрессия Трампа даст козыри в руки Москвы

Президент США Дональд Трамп не может выполнить свои предвыборные обещания и улучшить отношения с Россией. Об этом заявил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

По словам эксперта, глава Белого дома явно проигрывает в соревновании с американской политической и военной элитой, а также спецслужбами, которые традиционно играют крайне высокую роль в формировании американской внешней политики. "Это, безусловно, очень инерционная система", – сказал аналитик.

Политолог напомнил, что глава США проявил решимость в первые 100 дней своего президентства, продемонстрировав, что готов менять американскую внешнюю политику. "Но сопротивление системы оказалось очень сильным, эшелонированным и эффективным. В результате, Трамп явно забуксовал", – подчеркнул Ремизов в комментарии изданию "Свободная пресса".

Но списывать Трампа со счетов пока еще рано, уверен эксперт. По его словам, для того чтобы стать действительно сильным лидером и начать исполнять свои предвыборные обещания, американскому президенту необходимо перейти к принципиально иной системе управления. "Переходить от модели управления своей компанией, где он хозяин и все решает единолично, к модели, основанной на постоянных договоренностях с большим количеством игроков, причем для принятия любого, даже не очень значительного решения", – сказал политолог.

По его словам, дальнейшие отношения между США и Россией при Трампе зависят от развития событий в Сирии и на Украине. Ремизов считает, что Москва может значительно улучшить свои позиции для торга с Вашингтоном: для этого нужно просто подождать, пока Трамп втянется в конфликт с Китаем, КНДР или Ираном. "По сути, наша задача в выстраивании отношений с США – чтобы главным вектором конфликта была не Россия, а какой-то другой игрок. Причем эти "нероссийские" конфликтные линии должны набрать энергетику и приобрести собственную инерцию, чтобы развязать нам руки", – резюмировал эксперт.





Ситуация в мире резко обострилась 7 апреля, когда США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Дональд Трамп заявил, что якобы именно оттуда войска Башара Асада осуществляли химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой около 80 человек погибли и более 200 получили ранения.

Позже Вашингтон объявил об отправке в Японское море ударной группы кораблей американских ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Трамп выступил с воинственным комментарием. "Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать проблему без них!" – написал он на своей странице в Twitter.

