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На кого КНДР сбросит ядерную бомбу

Фото: Keystone/Gettyimages.ru
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Весь цивилизованный мир замер в ожидании военных действий вокруг Корейского полуострова. Такого геополитического напряжения, как сегодня, не было в районе легендарной 38 параллели с 1953 года, когда завершилась Корейская война.
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Говорят, что история не терпит сослагательного наклонения, однако напомню, что 65 лет назад именно здесь, на Корейском полуострове, столкнулись стратегии и военные технологии самых сильных стран планеты – СССР, США и Китая. Вот и теперь американская администрация готовится к нанесению упреждающего удара по Северной Корее, объясняя свои намерения необходимостью помочь своим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Южной Корее и Японии, а также некими национальными интересами США.

Первый "обмен любезностями" между КНДР и США может произойти уже в эту субботу, 15 апреля, когда в КНДР будет отмечаться день рождения Ким Ир Сена. В этот день Пхеньян вполне может провести шестое ядерное испытание.

Ким Чен Ын. Фото: GLOBAL LOOK press/Kcna

Официально в субботу в Пхеньяне запланирован парад военной техники и праздничное шествие с участием нескольких десятков тысяч человек. Однако понятно, что парад и шествие – лишь прикрытие для оборонительных действий против США и Южной Кореи. Ведь Пхеньяну известно, что вблизи с Корейским полуостровом уже находится группа ВМФ США во главе с авианосцем Carl Vinson и два эсминца, укомплектованные крылатыми ракетами Tomahawk.

Не стоит забывать и про американскую авиацию, которая базируется на крупнейшей военно-морской базе США на острове Гуам. Американские бомбардировщики находятся в полной боевой готовности и могут по первому приказу начать бомбить позиции КНДР.

Какие возможности имеются у Вооруженных сил КНДР

Если кто-то из моих читателей относится к военным возможностям Северной Кореи с долей легкомыслия, то хочу предупредить сразу – "маленькой победоносной войны" с КНДР не получится! Армия КНДР только официально насчитывает 1,2 миллиона военных и 7,7 миллиона резервистов и по личному составу является 4-й в мире после Китая, США и Индии. При населении в 23 млн человек!

В отличие от военнослужащих Южной Кореи, которые, находясь под защитой НАТО, могут себе позволить вести относительно спокойную военную политику, армия КНДР всегда находится в полной боевой готовности. Подавляющая часть армии Северной Кореи базируется в районе Демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Фото: GLOBAL LOOK press/Kcna

Абсолютно точных сведений о вооружении северокорейской армии нет, однако известно, что она обладает 3000-3500 танками, в основном – советскими машинами Т-55 и Т-62. Артиллерия КНДР насчитывает свыше 20 тысяч единиц, среди которых 4,5 тысячи САУ и столько же систем залпового огня.

К слову сказать, по артиллерийским возможностям КНДР минимум в два раза превосходит южнокорейского соседа. Добавьте к этим арсеналам 1100 военных самолетов и вертолетов, из которых 590 – это советские самолеты МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, Су-25 и МиГ-29.

КНДР обладает мощной линией противовоздушной обороны. ПВО КНДР насчитывает более 9000 зенитных установок: от легких зенитно-пулеметных до 100-мм орудий. На вооружении армии КНДР находятся самоходные зенитные установки ЗСУ-57 и ЗСУ-23-4 "Шилка", комплексы С-75, С-125, С-200, мобильные системы "Куб" и "Стрела-10".

ВМФ КНДР состоит из около 650 судов и более 100 подводных лодок (включая дизельные подводные лодки проекта 633 и подводные лодки типа "Сан-О"), вооруженных противокорабельными ракетами типа советской Р-15 "Термит".

Но главная мощь армии КНДР заключается в баллистических ракетах. Начнем с тактических ракет. Сюда относятся баллистические ракеты малой дальности Toksa, или KN-02 по коду НАТО, – корейский аналог советской системы "Точка-У". Такая ракета может поражать цели на расстоянии 100-120 км.

Баллистическая тактическая ракета малой дальности "Хвасон-5" (KN-03 по коду НАТО) – это собственная военная разработка КНДР, способная нести заряд на расстояние до 320 км. Ракеты системы "Хвасон" растут в порядковых числах от 5 до 7: ракета средней дальности "Хвасон-7" (KN-06 по коду НАТО) уже имеет дальность поражения целей до 1300 км.

Фото: кадр youtube.com

Следующая по дальности пуска – это баллистическая ракета средней дальности "Но-Донг-2" (KN-07 по по коду НАТО), которая может доставлять боеголовки на расстояние до 2000 км. Затем идет ракета средней дальности "Хвасон-10" (KN-09 по коду НАТО), которая может наносить удары на расстоянии до 4000 км.

Имеет КНДР и межконтинентальные ракеты типа "Хвасон-13" (KN-08 по коду НАТО). Дальность стрельбы такой ракеты достигает 7500 км. Самая мощная баллистическая ракета КНДР – "Тэпходон-2" – сейчас проходит испытания. Эта ракета весом 64 тонны предполагает дальность поражения цели до 12 000 км и может в перспективе использоваться для выхода в космос.

И все эти ракеты могут нести ядерные боеголовки! Так, по мнению ряда экспертов, у КНДР может иметься в распоряжении от 15 до 20 ядерных зарядов мощностью 10-15 килотонн.

Какие варианты развития событий можно предположить

В Генштабе КНДР уже заявили, что в случае агрессии со стороны США Пхеньян атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле. В настоящее время Совет по национальной безопасности США предлагает Дональду Трампу различные варианты дальнейших действий в отношении КНДР.

Прежде всего, США могут заявить о размещении на территории Южной Кореи ядерного оружия. В таком случае предполагается, что КНДР, испугавшись ядерного удара со стороны США, прекратит свою ядерную программу

Фото: GLOBAL LOOK press/Kcna

Впрочем, многолетнее присутствие войск НАТО в непосредственной близости от границ КНДР пока никак не повлияло на геополитический выбор Северной Кореи. Мало того – в марте 2013 года Ким Чен Ын заявил, что разорвал все соглашения о ненападении, заключенные с Южной Кореей, а также аннулировал договор о денуклеаризации полуострова из-за нарастающего конфликта с Южной Кореей и США.

Трамп может попытаться провести спецоперацию по физическому устранению главы КНДР Ким Чен Ына. Однако КНДР обладает целой системой военных подземных коммуникаций, да и численность войск спецслужб, занимающихся в том числе и охраной руководства страны, достигает 120 тысяч военнослужащих, и "поймать" Ким Чен Ына будет не просто.

Если же США нанесут превентивный удар по ядерным объектам страны, например, с помощью крылатых ракет, то эффективность такого удара может быть совсем мизерной, как это показала недавняя атака американцев на авиабазу в Сирии.

Зато корейская "отдача" может стать катастрофической

Во-первых, в зоне поражения баллистическими ракетами малой дальности КНДР находятся Южная Корея, Япония, Китай и Россия. И если последние две державы не считаются геополитическими врагами КНДР, то Токио и Сеулу сейчас очень неспокойно.

Во-вторых, от границы КНДР до Сеула – всего 40 км, и при желании северокорейцы могут попросту подорвать ядерные заряды, которые "накроют" 23-миллионный мегаполис, и тогда корейский регион ожидает катастрофа глобального масштаба.

Впрочем, волнуются все государства Азиатско-Тихоокеанского региона: ведь поражающие факторы оружия массового поражения преодолевают любые государственные границы. А если принять во внимание наличие у КНДР межконтинентальных баллистических ракет и "баллистики" средней дальности, волноваться следует всем государствам, имеющим выход в Тихий океан, в том числе и самим США.

А ведь Штаты вовсе не нуждается в новом Вьетнаме

Если по существу, то Дональду Трампу хочется устроить военную заварушку у восточных границ с Россией, попутно приструнив Китай, показав ему, кто "в Тихом океане хозяин". Конкретно смена власти в КНДР волнует американцев гораздо меньше, хотя официальная позиция Штатов звучит именно так.

Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle / Gettyimages.ru

Между тем у северных корейцев кишка совсем не тонка. Вдоль 38 параллели построены целые подземные города, да и сам ландшафт КНДР предполагает войну в сложнейших условиях, которые вряд ли преодолеют военнослужащие НАТО, если альянс решится на сухопутную операцию. Воины КНДР будут биться на своей земле до последнего солдата, и так просто сдаваться никто не намерен.

Китай уже развернул 150-тысячную армию на границе с КНДР в ожидании волны беженцев, если разразится война между НАТО и Северной Кореей. Хотя, возможно, перемещение китайских войск – это тоже сигнал США, который показывает, что позиция Китая в отношении КНДР вовсе не так однозначна, как это могло показаться Трампу в ходе недавних переговоров с товарищем Си.


14 апреля 2017, 16:26

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