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Политика

Зачем Ким Чен Ын держит мир в страхе

Фото: GLOBAL LOOK press/Kcna
Ситуация вокруг Корейского полуострова близка к критической, но острая фаза уже миновала. Эксперты считают, что у Ким Чен Ына не хватило духу устроить в день юбилея Корейской народной армии очередное ядерное испытание.
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Востоковед Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что острой фазы удалось избежать. "Ситуация разрулилась весьма изящно. Ким Чен Ын продемонстрировал себя в качестве, с одной стороны, грозного лидера, а с другой – весьма осторожного и аккуратного", – сказала  доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

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По мнению Ланцовой, все стороны – и США, и КНДР - активно побряцали оружием. Теперь ситуация на Корейском полуострове, по всей видимости, будет постепенно приходить в норму.

Стоит отметить, что в сложившейся вокруг Корейского полуострова взрывоопасной ситуации глупее всего выглядят США. Как сказал в интервью BFM.RU политолог Георгий Бовт, страна, являющаяся сверхдержавой, не имеет права блефовать – это могут позволить себе лишь "отмороженные" режимы типа северокорейского – и должна строго следовать принципу "если замахнулся, то бей, или не замахивайся". Эксперт напомнил: Дональд Трамп не раз делал воинственные заявления в адрес КНДР и лично Ким Чен Ына, а также говорил, что ядерная программа КНДР для Америки неприемлема.

Ближайшие соседи КНДР опасались, что сегодня, 25 апреля Ким Чен Ын устроит очередную громкую провокацию, которая могла бы перерасти в локальную войну в регионе. К 80-летию северокорейской армии Пхеньян готовил ядерное испытание или пуск ракеты, но решил отметить праздник масштабными артиллерийскими стрельбами в районе порта Вонсан. На них присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Не исключено, что причиной такого шага стали действия США, которые стянули к берегам Корейского полуострова внушительную группировку во главе с тремя авианосцами. На борту американских кораблей – сотни самолетов и вертолетов, ракеты "Томагавк" и, вероятно, ядерное оружие.

Формально праздничные стрельбы Пхеньяна не стали нарушением обозначенной Вашингтоном "красной линии" – это не ядерные испытания, но тем не менее Ким Чен Ын показал Вашингтону, что сдаваться и отступать от своих позиций не собирается.

15 апреля, в 105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена Пхеньян запустил баллистическую ракету, но испытания закончились провалом – ракета упала через несколько секунд после пуска.


Автор: Александр Комаров25 апреля 2017, 14:27

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