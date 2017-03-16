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Политика

Шокированный ЕС требует от Украины объяснений

Фото: GLOBAL LOOK press\Wiktor Dabkowski
Шаги Киева по блокаде Донбасса идут вразрез с провозглашенной ранее политикой украинского правительства. В Брюсселе ждут объяснений от Украины относительно смены ее курса.
прочитано 13435 раз

ЕС удивлен решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. Брюссель в замешательстве, так что определится со своей позицией только после объяснений от украинской стороны, заявил глава представительства Европейского союза в Киеве Хюг Мингарелли.

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"Решение о блокаде Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС. Но для формулирования окончательной позиции в Евросоюзе ожидают объяснений от Украины", – сказал он.

Мингарелли все же постарался успокоить украинских партнеров. Он пообещал, что после получения запрошенной у Киева информации ЕС "представит свою позицию в течение нескольких часов", передает ТАСС.

Железнодорожные и автомобильные дороги, ведущие в Донбасс, блокированы с конца января. Их перекрыли по собственной инициативе активисты украинских радикальных организаций, в их числе – несколько депутатов Верховной рады. В ответ правительства непризнанных ДНР и ЛНР объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях, расположенных на их территории.

Петр Порошенко 15 марта поручил правительству оценить убытки от блокады Донбасса. Он также признал, что именно из-за действий радикалов Киев потерял связь с предприятиями, которые перешли под контроль ополчения. В то же время президент Украины пообещал взыскать убытки с Донецка и Луганска, а также с партий "Батькивщина" и "Самопомощь".

После речи Порошенко СНБО решил полностью запретить перемещение товаров через линию разграничения в зоне силовой операции на юго-востоке страны. Как было заявлено, "до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, на которых было введено внешнее управление".

Автор: Игорь Силецкий16 марта 2017, 12:25

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