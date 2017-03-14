Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс
Об этом Полторак заявил во время официальных мероприятий Минобороны Украины по случаю празднования Дня украинского добровольца в Киеве. "Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье – чтобы вы взяли на себя пример добровольцев", – заявил министр.
По его словам, пребывающие в запасе офицеры, которые тем не менее имеют хорошее здоровье, могли бы вернуться на службу в Вооруженные силы Украины. При этом глава украинского военного ведомства подчеркнул, что в настоящее время в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО) несут службу около 40 тысяч человек. "И все они добровольцы", – подчеркнул Полторак.
Тем не менее в январе этого года стало известно, что в вооруженных силах Украины готовятся насильно мобилизовать выпускников военных кафедр гражданских вузов. Как сообщалось, всех их могут отправить в зону ведения боевых действий в Донбассе. Как заявил представитель Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Паранич, первыми будут мобилизованы выпускники танковых и артиллерийских курсов, командиры взводов, а также политологи и психологи.
И это при том, что еще в декабре президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе своего визита в Тернопольскую область, что Украина полностью перешла на комплектование армии по добровольческому принципу. "Мы полностью перешли, и сегодня на фронте есть только воины-контрактники. Я полностью остановил мобилизацию, и никого уже в шею на защиту Украины мы не гоним", – сказал тогда глава украинского государства.
Стоит отметить, что с начала так называемой антитеррористической операции в Донбассе и сопутствующих ей мероприятий по массовой мобилизации в Россию с Украины бежали более миллиона человек. При этом несколько сотен тысяч из них – мужчины призывного возраста, которые покинули страну из-за опасности быть призванными в армию. Свои действия они объясняют тем, что не хотят подчиняться преступным указам киевских властей и участвовать в убийствах мирных жителей.
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