"Летчика" Порошенко подняли на смех из-за нового заявления
"Украина – как самолет, у которого два крыла. Первое – это демократия, второе – это порядок. И лететь можно, только если есть оба крыла", – написал Петр Порошенко в Twitter, рассчитывая на народную поддержку.
Однако эта философская мысль стала поводом для язвительных шуток. Интернет-пользователи отметили, что "самолет", близок к катастрофе. "Такое ощущение, что наш лайнер уже летит в неуправляемом штопоре", "Украина – как самолет, и сейчас мы сделаем мертвую петлю", – написали они.
Кто-то посчитал, что уместнее было бы иное сравнение: "Украина – как ракета. Летит без единого крыла в неизвестном направлении". Многие выразили уверенность, что "лайнером" должен управлять другой "пилот".
Україна як літак, який має два крила. Перше – це демократія, друге – це порядок. І летіти може лише, коли ти маєш два крила!— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2017 г.
@poroshenko и машешь, машешь этими крылами, но ни взад ни вперед. Видать кроме крыльев чего-то еще сильно надо, а этого нет— Yuri Kolkovsky (@kolkovsky) 15 марта 2017 г.
@poroshenko Таке враження, що наш літак вже в некерованому штопорі...— hutir (@hutir1) 15 марта 2017 г.
А пока украинские блогеры смеются над президентом, он продолжает усугублять экономическое и политическое положение страны. Недавно Порошенко заявил, что введет санкции в отношении России, если туда будет поставляться продукция с предприятий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости. Он добавил, что кабмин подсчитает убытки Украины от торговой блокады Донбасса со стороны радикалов.
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