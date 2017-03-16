"Летчика" Порошенко подняли на смех из-за нового заявления

Президент Украины Петр Порошенко развеселил блогеров, сравнив страну с летящим самолетом. Пользователи не оценили его красочную метафору и отметили, что "лайнер" явно вышел из строя.

"Украина – как самолет, у которого два крыла. Первое – это демократия, второе – это порядок. И лететь можно, только если есть оба крыла", – написал Петр Порошенко в Twitter, рассчитывая на народную поддержку.

Однако эта философская мысль стала поводом для язвительных шуток. Интернет-пользователи отметили, что "самолет", близок к катастрофе. "Такое ощущение, что наш лайнер уже летит в неуправляемом штопоре",​ "Украина – как самолет, и сейчас мы сделаем мертвую петлю", – написали они.

Кто-то посчитал, что уместнее было бы иное сравнение: "Украина – как ракета. Летит без единого крыла в неизвестном направлении". Многие выразили уверенность, что "лайнером" должен управлять другой "пилот".

Україна як літак, який має два крила. Перше – це демократія, друге – це порядок. І летіти може лише, коли ти маєш два крила! — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2017 г.

@poroshenko и машешь, машешь этими крылами, но ни взад ни вперед. Видать кроме крыльев чего-то еще сильно надо, а этого нет — Yuri Kolkovsky (@kolkovsky) 15 марта 2017 г.

@poroshenko Таке враження, що наш літак вже в некерованому штопорі... — hutir (@hutir1) 15 марта 2017 г.

А пока украинские блогеры смеются над президентом, он продолжает усугублять экономическое и политическое положение страны. Недавно Порошенко заявил, что введет санкции в отношении России, если туда будет поставляться продукция с предприятий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости. Он добавил, что кабмин подсчитает убытки Украины от торговой блокады Донбасса со стороны радикалов.