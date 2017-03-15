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Политика

Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь".

Продолжение: Шокированный ЕС требует от Украины объяснений
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Украина понесла тяжелые потери из-за блокады националистами Донбасса. Ее организаторы еще больше усложнили задачу восстановления территориальной целостности страны, заявил Петр Порошенко. Своим выступлением украинский президент открыл заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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По плану Порошенко, убытки следует взыскать с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также партий "Батькивщина" и "Самопомощь". "То, что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республиканцам, но и "Самопомощи", "Батькивщине" и другим зачинщикам и промоутерам блокады", - цитирует украинского лидера телеканал "112 Украина".

Радикалы, которых поддерживают некоторые депутаты Верховной рады, блокируют торговлю с Донбассом с конца января. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике. Были попытки и остановить железнодорожное сообщение Украины с Россией. 13 марта на станции Кривой Торец были задержаны несколько сторонников блокады Донбасса, что вызвало протесты в некоторых регионах страны. Днем позже дело дошло до потасовки группы радикалов во главе с нардепом Владимиром Парасюком с сотрудниками полиции Донецкой области.

Порошенко, комментируя эти события, заявил: организаторы блокады хотели спровоцировать власти страны на силовые действия и "ждали крови". "За полтора месяца они не приблизили, а отдалили перспективу возвращения этих районов. Не усилили, а ослабили влияние Украины по ту сторону линии соприкосновения. Не способствовали восстановлению территориальной целостности, а, наоборот, еще больше усложнили эту задачу", – заявил украинский лидер.

Как писали Dni.Ru, украинские предприниматели предсказывают Украине из-за блокады экономический крах. Огромная сумма денег пройдет мимо бюджета государства, в итоге Украине придется включить печатный станок. После этого страну ждет новая, еще более разрушительная волна инфляции.  Особенно пострадают от этого находящиеся под контролем Киева части Донецкой и Луганской областей, а также Запорожье, Днепропетровск и Харьковская область – регионы, предприятия которых работают в тесной связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. 

Автор: Игорь Силецкий15 марта 2017, 14:29

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