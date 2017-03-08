Порошенко похвастался любовными успехами

Президент Украины Петр Порошенко обратился к женщинам страны на 8 Марта. В Международный женский день он пожелал им любви и мира.

Слово "международный" в названии праздника Международный женский день, как считают некотоыре эксперты, спасла 8 Марта от "декоммунизации". При желании украинские общественники и политики могли бы найти причины для того, чтобы не просто отменить официальное празднование женского дня, но и обвинить всех его сторонников в поддержке России.

Как бы то ни было, этот праздник на Украине все же отмечают, и к женщинам страны обратился ее президент Петр Порошенко. И во время поздравления он не смог удержаться от того, чтобы похвастаться.

"Хочу пожелать нашим женщинам две вещи. Первая – это любовь. Мне очень повезло, потому что я знаю, что это такое. Мы с Мариной уже 33 года вместе. И каждое утро я благодарю Бога за то, что Он послал мне любимую женщину", – написал на своей странице в Facebook украинский президент.

Вторая вещь, которую он решил пожелать женщинам – это мир. "Как бы нам трудно ни было, мы боремся за то, чтобы он пришел на нашу украинскую землю", – подчеркнул Петр Порошенко.

Отметим, предыдущее сообщение Петра Порошенко в Facebook также было посвящено тематике Международного женского дня, однако там говорить о стремлении к мире не пришлось. Украинский президент докладывал о реформах армии и о роли женщин в украинских вооруженных силах.

"На сегодня в рядах ВСУ проходят военную службу и работают 54 тысяч женщин, из них более 20 000 – женщины-военнослужащие. С начала этого года на контракт вступили более двух тысяч женщин. Столько же имеют статус участников боевых действий. Процент женщин, которые приходят в армию защищать Украину, постоянно растет", – заметил Порошенко.

По его словам, женщины получили возможность занимать более 100 военных должностей, в числе которых оказались роли снайперов и разведчиков. "И мы не собираемся останавливаться", – пообещал президент Украины.