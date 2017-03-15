Порошенко попал в ловушку Путина

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Четверг 16 марта
Лента новостей
23:59
В Подмосковье пьяная внучка ограбила и сожгла пенсионерку
23:43
Москвич насмерть забил табуреткой неверную возлюбленную
23:29
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за тумана
21:56
Названа возможная дата президентских выборов
21:49
Военные коммунальщики очищают города от мусора
21:46
Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе
21:44
Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях
21:35
На Ярославском шоссе загорелась Audi (видео)
21:27
Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом
21:14
Атаку голой москвички на машины сняли на видео
21:11
Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных
20:55
Секретные агенты напугали внука Трампа
20:41
Какую фобию вызывает смартфон
20:06
Путин о своем почерке: Как курица лапой
19:57
В России хотят ввести "налог на здоровье"
19:53
Лучшие фильмы 1990-ых
19:37
Захарченко от радости сломал кровать
19:32
Илюмжинов раскрыл подробности встречи с инопланетянами
19:05
На юго-востоке Москвы водитель внедорожника сбил ребенка
18:41
Свободную продажу табака могут запретить
18:33
Из Москвы-реки вытащили тонущего мужчину
18:27
Сеть взорвал ролик о Крыме
18:18
Как культура сближает Россию и Германию
18:14
Вика Дайнеко прокомментировала свою госпитализацию
17:55
Путин высказался о повышении пенсионного возраста
17:40
Порошенко срывает захоронение Ленина
17:15
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"
17:14
Собчак сообщила о трагедии
17:09
Крым празднует годовщину воссоединения с Россией
16:57
"Холостяк" снялся голым в туалете
16:48
Известный актер рассказал о романе с Марией Ароновой
16:43
Французы в ужасе от нового теракта в Париже
16:37
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека
16:29
Почему россияне перестают выезжать за границу
16:23
Как изменилась Оксана Федорова
16:19
Родившая звезда "Дома-2" оказалась на грани нищеты
16:19
Страшная судьба актрисы Валентины Караваевой
15:59
В Москве пройдет четвертый сезон Emporio Music Fest
15:48
Романец внезапно рассталась с Гусевым
15:47
Почтальон украл пенсии и сбежал
15:45
"Почта России" переименовала в Гендальфа ученого Гельфанда
15:44
Зачем Александру Ревве карлики
15:40
Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
15:34
Фестиваль "Весна" станет праздником для любителей спорта
15:21
Взорвавшаяся Nokia травмировала пах жителя Москвы
15:14
Тарасов довел Бузову на шоу Гордона
14:55
Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума
14:51
В штаб-квартире МВФ в Париже взорвался конверт
14:48
Россияне получили вторые зимние каникулы
14:42
Канал ТВ-3 установил рекорд
14:35
Порошенко ввел санкции против российских банков
14:27
Почему 49-летний Киркоров одевается как подросток
14:09
Родители в шоке от лесби-вечеринки в детском саду (видео)
14:09
Названа главная причина возникновения рака
13:59
Ксенофонтову оправдали за жестокое избиение мужа
13:42
Муж Бородиной показал лицо младшей дочки
13:29
Значение имени Владислав
13:28
Захарова "натравила" НАТО на Петросяна
13:24
Горан Брегович возвращается в Москву
13:24
В Москве открыли три новые станции метро
13:19
Дана Борисова заперлась дома из-за изменившейся внешности
13:17
Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа
13:16
Школьник получил травму головы на горке в Москве
13:00
Хомяк в собственном домике покорил соцсети (видео)
12:43
Тело ребенка два года пролежало на школьном дворе
12:37
Неизвестный отдал за фотографии Гитлера $41 тысячу
12:19
Аманда Сейфрид жестко ответила на слив ее "голых" фото
12:14
Беременную модель насмерть сбил поезд
12:11
Кума Порошенко назвала Юлию Самойлову "уродством"
12:07
Годовалый мальчик разоблачил мать и ее любовника (видео)
11:36
Известного актера в центре Москвы избил гопник с кастетом
11:27
В Сети высмеяли "самые уродские в мире" джинсы
11:15
Анжелика Агурбаш о платье по цене квартиры
11:12
Поклонская предупредила крымчан об "опасной" Украине
11:12
Грабители в масках обчистили автосалон в Москве
11:04
Новая избранница ведет себя странно с Тарасовым
11:02
Чемпиона мира зарезали в драке со студентами
10:58
Собянин позвал москвичей прибраться в столице
10:55
Пьяный в стельку чиновник устроил скандал в Кирове (видео)
10:50
Топалов воссоединился с Лазаревым после разрыва с женой
10:49
Помощник Рогозина попал в реанимацию
10:37
Под Петербургом разбился автобус с туристами
10:30
Ученые разложили по полочкам ДНК русского
10:21
ЦБ лишил лицензий две страховые компании
10:17
Актриса Олеся Железняк в рабстве у ипотеки
10:03
Россиян лишат анонимности в Сети
09:55
В Москве пройдет XI Международная выставка "GLASS'N'FIRE EXPO 2017"
09:47
Савченко третий день подряд носит одно платье
09:45
Москвич умер от сердечного приступа на кладбище
09:42
Лобода: От Пугачевой я такого не ожидала
09:23
В квартире в центре Москвы нашли труп
09:21
Постпред США в ООН выступила против Трампа
09:12
Бывший начальник рассказал о скромности миллиардера Захарченко
09:01
Хипстер Климкин повеселил Украину
09:00
Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах
08:59
Дети Анджелины Джоли взволновали своим плохим видом
08:45
"Летчика" Порошенко подняли на смех из-за нового заявления
08:32
Пробка в 17 километров парализовала МКАД
08:28
Водитель иномарки сбил ребенка на севере Москвы (видео)
08:25
Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Диану Шурыгину вывели на чистую воду
Лукашенко нанес коварный удар по России
От семьи Фриске отрекся адвокат
Тарасов довел Бузову на шоу Гордона
Бузова исповедалась Барановской
Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах
Политика

Порошенко попал в ловушку Путина

Петр Порошенко. Фото: flickr.com/photos/poroshenkopetro
Петр Порошенко сам загнал себя в ловушку. Олигарх в нем окончательно победил политика. Применяя против народа силу, президент дает украинцам все больше поводов для протеста, убеждены политологи.
прочитано 15685 раз

Перемены в Петре Порошенко негативны для него самого как президента и для всей Украины. А вот для "последнего счастливого украинского олигарха" они положительны. "Его хитрость и изворотливость, лживость, красноречие, блеф, бесконечные разводки и стравливание всех против всех, хорошо работает пока люди терпят и надеются на него, а ситуация не обостряется. Если все становится плохо… он открыто становится жестоким, злым, жадным и циничным (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет в Facebook украинский политолог Виктор Небоженко.

ПО ТЕМЕ

Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко

Раскрыты причины алкоголизма Порошенко

Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Порошенко оказался проще и примитивнее, чем о нем было принято думать. "Отдав приказ, о разгоне блокадников, он прекрасно понимает, что не прав и что он несправедливо использует силу-спецназ, которую ему вручила Украина в надежде, что он использует ее на благое дело – защиту страны и борьбы с преступностью. Увы, вместо этого, он использовал силовиков для защиты тех, кто во время войны торгует с врагом и получает огромные барыши", — заявляет эксперт.

По мнению Небоженко, ситуация становится понятной для всех, кроме президента и его окружения: "...оскорбляя и мучая Украину, Порошенко автоматически попадает в руки Кремля". Ибо если он не опирается на народ Украины, то ради удержания власти любой ценой ему придется опираться на силу Москвы. Теперь Порошенко попал в ловушку Путина, который выбирает способы его "использования" в зависимости от своих отношений с президентом США Трампом и ситуации на Украине.

Политолог подчеркивает, что спецназ СБУ и МВД были "последним редутом защиты Порошенко" – на случай чрезвычайной обстановки в стране и прямой угрозы жизни и здоровью президента. А глава государства использовал их против добровольцев, "воинов АТО". Тем самым в глазах граждан Украины эти специальные подразделения снова дискредитированы.

Более того, авторитарный Порошенко рассчитывает, что, заставляя силовиков СБУ и МВД бороться с собственным народом, он намертво свяжет их со своей политической судьбой. Но это огромная ошибка – так поступал и Янукович во время Майдана, пишет Небоженко. "Украина до последнего надеялась, что президент Порошенко еще сможет резко измениться и встать на украинский, реформаторский, демократический путь. Увы, все пошло по худшему сценарию", – отмечает политолог. По его словам, поводов для народных протестов с каждым днем будет больше и больше. А силовиков, которых можно будет использовать против народа, – все меньше.

Автор: Игорь Силецкий15 марта 2017, 11:21

Политика

Запад разнес Киев за блокаду Донбасса
Елизавета II дала добро на развал ЕС
Путин сделал Меркель подарок
Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине

Шоу-бизнес

Мама о роковой прививке Юлии Самойловой
Вика Дайнеко прокомментировала свою госпитализацию
"Холостяк" снялся голым в туалете
Как изменилась Оксана Федорова

Проишествия

Французы в ужасе от нового теракта в Париже
Взорвавшаяся Nokia травмировала пах жителя Москвы
Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума
Беременную модель насмерть сбил поезд

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Богатые тоже плачут"
Лучшие фильмы 1990-ых
Почему россияне перестают выезжать за границу
Страшная судьба актрисы Валентины Караваевой
Шоу-бизнес

Родившая звезда "Дома-2" оказалась на грани нищеты

Молодая мать осталась с ребенком на руках и без денег
Шоу-бизнес

Романец внезапно рассталась с Гусевым

Новость о разрыве красивой пары стала шоком для поклонников
Шоу-бизнес

Вика Дайнеко прокомментировала свою госпитализацию

Певице назначили курс длительного лечения
Общество

Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях

Девушка покоряет безбрежные просторы Сети благодаря эффектным фото

Гороскоп

Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Фоторепортажи

Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа
Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену
Новое увлечение Евгении Крюковой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах

Спорт

"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Регионы

Военные коммунальщики очищают города от мусора
Крым празднует годовщину воссоединения с Россией
Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
Тело ребенка два года пролежало на школьном дворе
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru