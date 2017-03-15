Петр Порошенко сам загнал себя в ловушку. Олигарх в нем окончательно победил политика. Применяя против народа силу, президент дает украинцам все больше поводов для протеста, убеждены политологи.

Перемены в Петре Порошенко негативны для него самого как президента и для всей Украины. А вот для "последнего счастливого украинского олигарха" они положительны. "Его хитрость и изворотливость, лживость, красноречие, блеф, бесконечные разводки и стравливание всех против всех, хорошо работает пока люди терпят и надеются на него, а ситуация не обостряется. Если все становится плохо… он открыто становится жестоким, злым, жадным и циничным (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет в Facebook украинский политолог Виктор Небоженко.

Порошенко оказался проще и примитивнее, чем о нем было принято думать. "Отдав приказ, о разгоне блокадников, он прекрасно понимает, что не прав и что он несправедливо использует силу-спецназ, которую ему вручила Украина в надежде, что он использует ее на благое дело – защиту страны и борьбы с преступностью. Увы, вместо этого, он использовал силовиков для защиты тех, кто во время войны торгует с врагом и получает огромные барыши", — заявляет эксперт.

По мнению Небоженко, ситуация становится понятной для всех, кроме президента и его окружения: "...оскорбляя и мучая Украину, Порошенко автоматически попадает в руки Кремля". Ибо если он не опирается на народ Украины, то ради удержания власти любой ценой ему придется опираться на силу Москвы. Теперь Порошенко попал в ловушку Путина, который выбирает способы его "использования" в зависимости от своих отношений с президентом США Трампом и ситуации на Украине.

Политолог подчеркивает, что спецназ СБУ и МВД были "последним редутом защиты Порошенко" – на случай чрезвычайной обстановки в стране и прямой угрозы жизни и здоровью президента. А глава государства использовал их против добровольцев, "воинов АТО". Тем самым в глазах граждан Украины эти специальные подразделения снова дискредитированы.

Более того, авторитарный Порошенко рассчитывает, что, заставляя силовиков СБУ и МВД бороться с собственным народом, он намертво свяжет их со своей политической судьбой. Но это огромная ошибка – так поступал и Янукович во время Майдана, пишет Небоженко. "Украина до последнего надеялась, что президент Порошенко еще сможет резко измениться и встать на украинский, реформаторский, демократический путь. Увы, все пошло по худшему сценарию", – отмечает политолог. По его словам, поводов для народных протестов с каждым днем будет больше и больше. А силовиков, которых можно будет использовать против народа, – все меньше.