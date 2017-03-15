Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко

Фотосессия четы Порошенко вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Особенно пользователей заинтересовал снимок, где первая леди Украины задумчиво смотрит на мужа.

На фотосессии Марина Порошенко одарила украинского лидера весьма неоднозначным взглядом: одним он показался укоризненным, другим – оценивающим. Кадр, сделанный Михаилом Палинчаком, быстро разлетелся по социальным сетям.

В группе "Я поддерживаю президента" в Facebook украинка Людмила Когут разместила снимок, под которым написала: "Это фото мне очень нравится". Она отметила, что у супруги Петра Порошенко взгляд умной женщины. "Неплохо и нам хоть иногда вот так смотреть на своих мужчин", – добавила Когут.

Многие подписчики оказались с ней солидарны и назвали первую леди Украины сильной женщиной. При этом они разошлись в оценке взгляда: Лариса Криворучко уловила "нотки разочарования и усталости", а Владимир Шелкаев почувствовал "веру и уверенность".

В свою очередь журналист Роман Чернышев потребовал "вручить автору этого снимка награды всех возможных фотовыставок", сопроводив пост хештегом "офигенное фото". "Взгляд: "Эх, Петр, а мог стать гетманом!" – пошутили в комментариях.

Напомним, что во время визита в Черниговскую область Марина Порошенко прочитала свое любимое стихотворение Тараса Шевченко "Заповит". Однако украинский правовед Татьяна Монтян раскритиковала ее в Facebook: "Самка барыги. Жена человека, который продал Украину за сраные конфеты" (стилистика автора сохранена. – Прим. ред.).