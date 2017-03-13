Регионы помогут Госдуме ликвидировать "законодательные завалы"

Разбирать завалы устаревших законопроектов Госдуме помогут региональные заксобрания. С просьбой помочь провести ревизию к ним обратился председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Некоторым внесенным в Госдуму инициативам не более двух лет, однако они уже безнадежно устарели морально. Тем не менее, парламенту приходится тратить время на их рассмотрение, подчеркнул Вячеслав Володин.

"В Государственную думу внесено значительное число законопроектов, которые в настоящее время не рассмотрены. Среди них 380 региональных законодательных инициатив. Некоторые из них находятся в Госдуме уже много лет. В этой связи мы обращаемся к вам с просьбой помочь разобрать "законодательные завалы", провести ревизию – и то, что не утратило свою актуальность, перевнести, переработать", – обратился спикер Госдумы к участникам заседания Президиума Совета законодателей.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что необходимо установить прямые связи между профильными комитетами Госдумы и региональных законодательных собраний. По словам Володина, это важно для формирования общей повестки с учетом всех мнений и приоритетов.

Помощь в ревизии "законодательных завалов" Госдуме окажут не только регионы, но также правительство и парламентские фракции. Это касается выявления устаревших инициатив. "Мы тратим большое количество времени для того, чтобы их рассматривать и отклонять. Подчеркну, что на это тратится большое количество времени", – добавил Володин. Спикер обратил внимание, что в соответствии с действующим регламентом палаты депутаты обязаны выносить на рассмотрение каждый законопроект.