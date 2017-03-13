Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Регионы помогут Госдуме ликвидировать "законодательные завалы"

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Разбирать завалы устаревших законопроектов Госдуме помогут региональные заксобрания. С просьбой помочь провести ревизию к ним обратился председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
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Некоторым внесенным в Госдуму инициативам не более двух лет, однако они уже безнадежно устарели морально. Тем не менее, парламенту приходится тратить время на их рассмотрение, подчеркнул Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"В Государственную думу внесено значительное число законопроектов, которые в настоящее время не рассмотрены. Среди них 380 региональных законодательных инициатив. Некоторые из них находятся в Госдуме уже много лет. В этой связи мы обращаемся к вам с просьбой помочь разобрать "законодательные завалы", провести ревизию – и то, что не утратило свою актуальность, перевнести, переработать", – обратился спикер Госдумы к участникам заседания Президиума Совета законодателей.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что необходимо установить прямые связи между профильными комитетами Госдумы и региональных законодательных собраний. По словам Володина, это важно для формирования общей повестки с учетом всех мнений и приоритетов.

Помощь в ревизии "законодательных завалов" Госдуме окажут не только регионы, но также правительство и парламентские фракции. Это касается выявления устаревших инициатив. "Мы тратим большое количество времени для того, чтобы их рассматривать и отклонять. Подчеркну, что на это тратится большое количество времени", – добавил Володин. Спикер обратил внимание, что в соответствии с действующим регламентом палаты депутаты обязаны выносить на рассмотрение каждый законопроект. 

Автор: Федор Лопырев13 марта 2017, 13:35

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