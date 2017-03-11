Госдума изучит законопроект о реновации жилфонда столицы

Порядок предоставления новых квартир жителям идущих под снос пятиэтажек обсудят депутаты Госдумы. Законопроект поступил на рассмотрение нижней палаты парламента 10 марта. Авторы документа заверяют: москвичам предоставят жилье в том же районе, где была их старая "хрущевка".

Поправки в жилищное законодательство жизненно необходимы – без них проект по сносу пятиэтажек не заработает. Новое жилье для москвичей будет современным и комфортным – в отличие от "хрущевок", которые не только морально, но и физически устарели еще в конце 1980-х годов.

Согласно документу, власти Москвы составят список подлежащих сносу "хрущевок", а также соседних "аналогичных по конструктивным характеристикам" домов, а жильцам дадут аналогичные по размеру квартиры в том же районе. При этом власти столицы выслушают мнения людей, проживающих в таких домах. Жильцов освободят от взносов на капитальный ремонт сносимого жилья, а прежние взносы пойдут на строительство новых зданий.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что жители попавших в программу домов получат равнозначное жилье в том же, либо соседнем районе. И это один из ключевых аспектов нового законопроекта.

"Первый этап расселения "хрущевок" показал, что в 92% случаев новые квартиры были предоставлены в районе проживания. Так что даже предоставление жилья в соседнем районе является скорее исключением", – подчеркнул градоначальникв интервью журналистам.

Есть из этого правила несколько исключений. Это Центральный, Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где новое жилье может предоставляться в пределах округа.

Напомним, 21 февраля президент Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину разработать и приступить к реализации новой программы по расселению не попавших в программу "Жилище" пятиэтажных домов. В беседе с Сергеем Собяниным глава государства отметил, что такие шаги властей отвечают настроениям и ожиданиям москвичей.



