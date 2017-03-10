Володин предложил Мельникову взять под контроль исполнение постановлений Госдумы

Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление.

Госдума приняла решение возложить на первого вице-спикера Ивана Мельникова контроль за исполнением постановлений, принятых депутатам по итогам "правительственных часов". Как было отмечено в ходе заседания нижней палаты парламента, за постановлениями отсутствует контроль, и некоторые из них зависают.

В ходе его рассмотрения депутат-коммунист Николай Коломейцев предложил поручить функцию надзора за исполнением постановлений вице-спикерам или аппарату Госдумы. Спикер Вячеслав Володин инициативу поддержал и предложил контролировать эту работу первому заместителю председателя Госдумы Ивану Мельникову, с чем согласилось большинство народных избранников.

"Учитывая, что у нас комитеты осуществляют контроль за реализацией постановлений, а ваше предложение, чтобы кто-то из первых заместителей этим занимался – давайте эту работу попросим координировать Ивана Мельникова, - цитирует Володина "Парламентская газета". – Вопросы контроля ближе к председателям оппозиционным фракций, вот и контролируйте".

Госдума в ходе пленарного заседания 10 марта приняла постановление, в котором, в частности, правительству рекомендуется рассмотреть возможность увеличения минимального и максимального размеров пособия по безработице, а также принять дополнительные меры, направленные на погашение работодателями задолженности по заработной плате.





Постановление было внесено комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов по итогам выступления вице-премьера Ольги Голодец в рамках "правительственного часа" 8 февраля. В его основу легли предложения пяти комитетов.

В ходе обсуждения справедливоросс Олег Нилов обратил внимание на то, что в проекте постановления отсутствует понятие "сбережение народа". Практически каждый пункт раскрывает это понятие, ответил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Комитет предложил правительству проинформировать Госдуму в осеннюю сессию о реализации предложений, обозначенных в постановлении.

В результате документ было принят депутатами единогласно. "Единодушная поддержка означает, что позиции всех фракций в постановлении учтены", – резюмировал Вячеслав Володин.



