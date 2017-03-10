Госдума избавилась от неконституционных инициатив

Неконституционные инициативы, внесенные в парламент, будут возвращаться авторам. Процедуру возврата разработали в Госдуме. Парламент принял очередные поправки в регламент, которые должны повысить качество законотворческой деятельности.

Нововведения в думский регламент подготовила рабочая группа во главе с первым вице-спикером нижней палаты парламента Иваном Мельниковым. Основная поправка касается процедуры возврата авторам инициатив, которые не соответствуют Конституции или нормам регламента. Профильный комитет получил право возвращать их автору без решения Совета Думы.

В то же время, отсев не будет автоматическим. "В тех случаях, когда на комитете этот вопрос вызывает дискуссию, споры, законопроекты будут выноситься на заседания Совета, и окончательное решение будет принимать Совет", – пояснил Мельников.

Новые положения регламента – это ни в коем случае не "фильтр" для законотворчества, подчеркнул председатель Госдумы. По словам Вячеслава Володина, речь идет об упорядочивании работы нижней палаты, которая теряет немало времени на рассмотрении заведомо непроходных инициатив. Реплика спикера была обращена к некоторым депутатам, которые предположили, что поправки могут ограничить законотворческую деятельность. "Права защищены Конституцией, мы должны это понимать. Фильтров не существует", – напомнил Володин.

Спикера поддержала глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова. Она пояснила, что возвращаться авторам будут только те законы, которые нарушают четко установленные процедуры. Также и представитель президента в Госдуме подчеркнул, что о создании какой-либо системы "фильтров" речи не идет.

"Я обращаю ваше внимание на то, что депутаты Госдумы - это лица, которые занимают исключительно высокие государственные должности. Мы с вами не партизанский отряд, мы с вами должны очень точно соблюдать и требования Конституции, и действующее законодательство", – подчеркнул полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

После горячей дискуссии вокруг поправки по процедуре возврата другие нововведения уже не вызывали бурной реакции. В частности, депутаты с пониманием отнеслись к тому, что Госдума установила ограниченный срок доработки законопроектов. Его определили в 30 дней. Раньше никаких ограничений не было.

Как отметил в своем выступлении на пленарном заседании депутат от КПРФ Николай Харитонов, статус и роль парламента в российском обществе сегодня значительно выросли – благодаря инициативам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Я, как депутат всех предыдущих созывов, думаю, имею право сегодня заявить, что эта трибуна нам с вами дана не для того, чтобы огульно клеймить наше великое историческое прошлое, а для того, чтобы в первую очередь в своей законотворческой работе знать и точно отражать настроения общества. Усилиями председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина сегодня поднимается статус и роль парламента. И мы должны с полной ответственностью относиться и к слову и к делу!", – заявил Харитонов.

Нынешние изменения регламента стали продолжением процесса, запущенного председателем нижней палаты с самого начала работы VII-го созыва. Все изменения направлены на повышение эффективности работы депутатов.

Теперь парламентарии должны голосовать на заседаниях палаты только лично (голосование по доверенности запрещено), а за прогулы могут лишиться части своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона. Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость. В итоге спустя всего месяц со дня начала работы рейтинг одобрения Госдумы VII созыва составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%.