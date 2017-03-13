При спикере Госдумы появится Совет по развитию городских территорий

В нижней палате парламента будет создан специальный орган, который займется в том числе вопросами сноса и расселения хрущевок. Совет по развитию городских территорий должен появиться в Госдуме в ближайшее время. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позвал в него представителей региональных парламентов.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время при председателе Думы будет создан Совет по развитию городских территорий и общественных пространств. Он станет вторым подобным консультативным органом после учрежденного Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.



По словам Володина, работа совета, который появится в ближайшее время, будет посвящена теме развития городских территорий, общественных пространств. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.

Спикер Госдумы выразил надежду, что в консультативный орган при парламенте войдут и представители законодательных собраний субъектов Федерации. "Эти вопросы очень актуальны и для регионов", – сказал он.





"Мы планируем, что будущий совет будет в том числе активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу хрущевок в Москве, работать с экспертами", – цитирует Володина ТАСС. По его мнению, вопрос развития общественного пространства в городах является актуальным. "Хотелось бы, чтобы вы здесь свое плечо подставили", – обратился спикер к участникам заседания.