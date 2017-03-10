В Госдуме делают ставку на профессионалов

Нижняя палата парламента продолжает реформировать свой аппарат. Очередной этап предусматривает расширение функций думских управлений. Как ожидается, сменятся начальники ряда структурных подразделений. Вместо аналитического и экономического управлений будут созданы экспертно-аналитическое и финансово-экономическое.

Реформой двух управлений закончится первый этап перестройки аппарата нижней палаты, сообщили источники в Госдуме. По их сведениям, у новых управлений будут новые руководители. Экспертно-аналитическое, скорее всего, возглавит директор международного аналитического центра Rethinking Russia Ян Ваславский (центр занимается развитием диалога между российскими и зарубежными экспертами).

Ваславскому 34 года. Он окончил аспирантуру МГИМО, является доцентом кафедры политической теории, возглавляет Институт международных отношений и управления, в рамках которого осуществляются англоязычные бакалаврские программы. В 2012 году он был программным директором саммита АТЭС.

По словам руководителя Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрия Бадовского, Ян Ваславский – надежный руководитель, имеющий большой опыт выстраивания экспертно-аналитической работы на площадках разного уровня. "Ваславский обладает необходимыми навыками и компетенциями, в том числе и научными, – цитирует политолога "Газета.ru". – Кроме того, это ставка на молодых, профессиональных интеллектуалов".

Одна из задач оптимизации работы аппарата – большее вовлечение в работу парламента экспертных структур и органов власти, а также усиление взаимодействия с вузами.



Похожий функционал был у Ваславского в Российской ассоциации политических наук (РАПН). По словам президента организации Оксаны Гаман-Голутвиной, сферой его ответственности было информационное сопровождение деятельности, а основным направлением исследований – анализ функционирования институтов гражданского общества и их взаимодействия с государством. "На мой взгляд, этот опыт может быть востребован и в рамках думского функционала, поскольку руководители палаты ориентированы на активное взаимодействие и сотрудничество с экспертным сообществом и шире – с институтами гражданского общества", – отметила она.





На должность главы управления, по словам близкого к руководству Думы источника, искали выходца из вузовской среды. Относительно небольшой возраст Ваславского также сыграл положительную роль. Как говорят знакомые с ситуацией собеседники, руководство Госдумы нацелилось на привлечение в свои структуры "молодых и креативных". В число подходящих под эти критерии источник включил руководителя секретариата спикера Госдумы Вадима Маршалко, а также советников Вячеслава Володина – Алексея Чадаева и Дмитрия Бадовского. Первым двоим нет и 40 лет, Бадовскому 43 года.

Как ожидается, финансово-экономическое управление Госдумы также возглавит новый человек. По данным "Ведомостей", это будет генеральный инспектор Межрегиональной инспекции Банка России по Центральному федеральному округу Гульнара Муфтахетдинова. Создаваемое думское управление будет заниматься планово-финансовой деятельностью, обеспечивать работу депутатов в регионах и проводить закупки. Глава аппарата нижней палаты парламента Татьяна Воронова отметила, что планируется усилить подразделение по госзакупкам.

Воронова будет напрямую курировать финансово-экономическое и правовое управления. Эти структурные подразделения являются одними из самых крупных в Госдуме – 40 и 104 человека соответственно. Численность правового управления велика неслучайно: через него проходят все законопроекты, именно оно обеспечивает процесс законотворчества и отвечает за качество принимаемых поправок. А с приходом в Госдуму Володина внимание к этому направлению работы депутатов стало особенно пристальным.

По словам источников, реформа аппарата в Думе продолжится. Пока идет только первый ее этап, а ближе к лету будет второй, который коснется управления делами Думы. Кроме того, в конце года аппарат пройдет переаттестацию. Этому будет предшествовать серия обучающих семинаров на базе вузов, с которыми Госдума станет сотрудничать. Отбор организаций, которые будут проводить обучение работников аппарата, уже идет. В числе претендентов Высшая школа экономики, МГУ, Российская академия народного хозяйства и госслужбы, Академия имени Кутафина, Корпоративный университет Сбербанка.



По словам главы думского комитета по регламенту Ольги Савастьяновой, изменения неслучайны. "Проводится очень большая работа по улучшению качества и процесса законотворчества", – подчеркнула она.

"Для нас очень важно, насколько они отвечают запросам, каковы последствия принимаемых законов".

Эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов отметил, что реформа аппарата – это реализация прошлогодних инициатив руководства Думы и фракций по усилению экспертного сопровождения законотворчества. Он подчеркнул, что принятые решения пойдут на пользу всем фракциям и комитетам. Госдума, по мнению политолога, намного активнее, чем в предыдущем созыве, влияет вместе с экспертами на содержание законопроектов, важных для регуляторов.