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Политика

Евросоюз "бросил кость" Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Matti Matikainen
Европарламент и Совет Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев, сообщили в пресс-службе ведомства. Чтобы изменения вступили в силу, требуется завершить еще ряд процедур.
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Три года назад Майдан начался на фоне посулов обеспечить безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. Участники массовых протестов верили, что заветной цели можно достичь за несколько недель. Однако шли годы, а обещания европейских политиков оставались обещаниями.

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Изредка, чтобы подбодрить украинскую власть или добиться от нее определенных действий, представители Евросоюза делали небольшие шаги, призванные показать, что работа над обеспечением безвизового режима ведется. Очередной "брошенной костью" стала новость о согласовании представителями Европарламента и Совета Евросоюза отмены виз для украинцев.

Теперь договоренность должны подтвердить в профильном комитете Европарламента, передает РИА Новости. Затем предстоит еще одна процедура: евродепутаты рассмотрят документ на пленарной сессии и передадут на утверждение в Совет Евросоюза. Только после его одобрения изменения вступят в силу.

Зато по итогам всех эти мероприятий граждане Украины, у которых есть биометрические паспорта, смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых и туристических визитов. Для работы в европейских странах по-прежнему будет нужно специальное разрешение.

Примечательно, что условием введения безвизового режима для украинцев было принятие нового механизма, позволяющего его приостанавливать. Соответствующий документ будет подписан 1 марта, а в силу вступит через 20 дней после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.

Президент Украины Петр Порошенко расценил этот результат как успех. "Формальный, но важный шаг на пути к долгожданному на Украине решению! Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС", – написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что Евросоюз, пообещав ввести безвизовый режим, убедил киевских политиков подписать соглашение о зоне свободной торговли, выгода которого для местных производителей крайне сомнительна. По нему европейские страны увеличили экспорт на Украину на 2,575 миллиарда евро. "Отсутствие или сведение к минимуму таможенных и прочих барьеров создало все предпосылки для захвата украинского рынка европейскими производителями", – отметил доктор экономических наук Валерий Абрамов.

Автор: Геннадий Куприянов1 марта 2017, 08:39
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