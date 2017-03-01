Евросоюз "бросил кость" Порошенко

Европарламент и Совет Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев, сообщили в пресс-службе ведомства. Чтобы изменения вступили в силу, требуется завершить еще ряд процедур.

Три года назад Майдан начался на фоне посулов обеспечить безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. Участники массовых протестов верили, что заветной цели можно достичь за несколько недель. Однако шли годы, а обещания европейских политиков оставались обещаниями.

Изредка, чтобы подбодрить украинскую власть или добиться от нее определенных действий, представители Евросоюза делали небольшие шаги, призванные показать, что работа над обеспечением безвизового режима ведется. Очередной "брошенной костью" стала новость о согласовании представителями Европарламента и Совета Евросоюза отмены виз для украинцев.

Теперь договоренность должны подтвердить в профильном комитете Европарламента, передает РИА Новости. Затем предстоит еще одна процедура: евродепутаты рассмотрят документ на пленарной сессии и передадут на утверждение в Совет Евросоюза. Только после его одобрения изменения вступят в силу.

Зато по итогам всех эти мероприятий граждане Украины, у которых есть биометрические паспорта, смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых и туристических визитов. Для работы в европейских странах по-прежнему будет нужно специальное разрешение.

Примечательно, что условием введения безвизового режима для украинцев было принятие нового механизма, позволяющего его приостанавливать. Соответствующий документ будет подписан 1 марта, а в силу вступит через 20 дней после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.

Президент Украины Петр Порошенко расценил этот результат как успех. "Формальный, но важный шаг на пути к долгожданному на Украине решению! Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС", – написал он на своей странице в Twitter.

Формальний, але важливий крок на шляху до довгоочікуваного в Україні рішення!

Тепер слово за Європарламентом та Радою ЄС. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 февраля 2017 г.

Напомним, что Евросоюз, пообещав ввести безвизовый режим, убедил киевских политиков подписать соглашение о зоне свободной торговли, выгода которого для местных производителей крайне сомнительна. По нему европейские страны увеличили экспорт на Украину на 2,575 миллиарда евро. "Отсутствие или сведение к минимуму таможенных и прочих барьеров создало все предпосылки для захвата украинского рынка европейскими производителями", – отметил доктор экономических наук Валерий Абрамов.