Россия откажется от "бешеных зомби" Порошенко

России осталось недолго ждать, пока Соединенные Штаты признают провал своей украинской политики и не отдадут Киев в руки Москве. Об этом заявила украинский юрист и политический аналитик Татьяна Монтян в эфире программы "Капитал".

По мнению Монтян, до полного крушения Украине осталось два или три года. "Ждать уже недолго – скоро будет елка. И что делать с этим всем счастьем Трампа, он (президент России Владимир Путин. – Прим. ред.) еще думает", – полагает аналитик.

Более того, Монтян считает, что даже если Трамп будет отдавать Украину России, то Москве она вряд ли понадобится. Причиной этого, считает эксперт, является тотальная хозяйственная и инфраструктурная разруха на Украине, для преодоления которой понадобятся огромные финансовые вливания. "Я даже не знаю, что он (президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) может предложить в обмен России на то, чтобы она занималась совершенно разрушенной, разграбленной страной, населенной многими миллионами бешеных зомби", – заявила она, отметив, что Москве все это совершенно ни к чему.

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Прекрасно все! — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 23 февраля 2017 г.

Напомним, ранее эксперты заявили, что уже в скором времени Украину ожидает политический кризис. По мнению директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, глава украинского государства и все его окружение лишится занимаемых ими мест.

Поспособствует этому, считает политолог, нынешний посол США на Украине Мари Йованович, которая, по его словам, добивается проведения внеочередных выборов на Украине, в том числе в Верховную раду. Как отмечает эксперт, это необходимо для создания новых политических коалиций на Украине и прихода к власти в стране других лиц.

При этом политолог отметил, что президент Украины в курсе намерений американского посла, посему рассматривает вариант бегства из страны. "Можно бежать в страны Южной Америки: Бразилия, Аргентина, страны Центральной Америки. Есть ряд политиков, которые могут найти свое пристанище в посольствах", – заявил Исаев в передаче "Политический детектив" на телеканале "Звезда"

Впрочем, большинство аналитиков предсказывали перемены в украинской политике Вашингтона сразу же после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года. Прежде всего это касается самого Порошенко, которому, по мнению экспертов, уже ищут замену. Среди причин называется общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что президент и его окружение во время предвыборной кампании в США приняли сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

В любом случае, уверены аналитики, для большей ясности стоит дождаться формирования конкретных черт внешней политики администрации Трампа, в том числе определения контуров российско-американских отношений. От этого и будет зависеть судьба нынешней украинской политической элиты.

