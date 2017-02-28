Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв
Как заявили участники акции, атака на их позиции была проведена в районе Кривого Торца. Нападавшие, по их словам, были вооружены холодным оружием. "Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один – с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – заявляется в сообщении штаба блокады на странице в Facebook.
Сообщается также о задержании 37 человек из числа нападавших. Сами "блокадники" заявляют, что штурм их позиций был организован сторонниками президента Порошенко и некоторых украинских олигархов, которые из-за продолжающейся блокады боятся потерять свои предприятия на Донбассе.
Несмотря на это, радикалы готовы продолжать акцию. "На данный момент гарнизон редута 16 добровольческого батальона укреплен дополнительными подразделениями штаба блокады… В настоящее время редут деблокирован", – заявили они.
В конце января представители украинских националистических сил в нарушение минских соглашений устроили торгово-экономическую блокаду Донбасса, протестуя против покупки Киевом угля у ДНР и ЛНР. По их словам, украинский президент Петр Порошенко и его окружение ведут торговлю с врагом в условиях продолжающегося на фронте кровопролития, что совершенно неприемлемо.
В ответ лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поставили Порошенко ультиматум, заявив, что готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия. Главы ДНР и ЛНР дали Киеву срок до 00:00 1 марта. В случае, если их требования не будут выполнены, на украинских предприятиях, работающих на Донбассе, но продолжающих платить налоги Киеву, будет введена "внешняя администрация" из числа сторонников ДНР и ЛНР
Между тем по мере приближения срока окончания ультиматума из непризнанных республик приходят новости о начале перевода местных работающих на Украину предприятий под управление ДНР и ЛНР. Так, сообщается, что в Донецке была введена "внешняя администрация" на принадлежащем олигарху Ринату Ахметову холдинге ДТЭК. Кроме того, началась национализация предприятий и на Луганщине. Как сообщают очевидцы, под управление республики уже переведены такие предприятия, как "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и ПАО "Краснодонуголь".
В Комсомольское рудоуправление прибыла "внешняя администрация". В эти минуты собрали всех начальников цехов, проводят совещание.— Surovyi Chelovek (@surovyichelovek) 28 февраля 2017 г.
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