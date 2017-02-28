Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые.

Как заявили участники акции, атака на их позиции была проведена в районе Кривого Торца. Нападавшие, по их словам, были вооружены холодным оружием. "Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один – с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – заявляется в сообщении штаба блокады на странице в Facebook.

Сообщается также о задержании 37 человек из числа нападавших. Сами "блокадники" заявляют, что штурм их позиций был организован сторонниками президента Порошенко и некоторых украинских олигархов, которые из-за продолжающейся блокады боятся потерять свои предприятия на Донбассе.

Несмотря на это, радикалы готовы продолжать акцию. "На данный момент гарнизон редута 16 добровольческого батальона укреплен дополнительными подразделениями штаба блокады… В настоящее время редут деблокирован", – заявили они.





В конце января представители украинских националистических сил в нарушение минских соглашений устроили торгово-экономическую блокаду Донбасса, протестуя против покупки Киевом угля у ДНР и ЛНР. По их словам, украинский президент Петр Порошенко и его окружение ведут торговлю с врагом в условиях продолжающегося на фронте кровопролития, что совершенно неприемлемо.

В ответ лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поставили Порошенко ультиматум, заявив, что готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия. Главы ДНР и ЛНР дали Киеву срок до 00:00 1 марта. В случае, если их требования не будут выполнены, на украинских предприятиях, работающих на Донбассе, но продолжающих платить налоги Киеву, будет введена "внешняя администрация" из числа сторонников ДНР и ЛНР

Между тем по мере приближения срока окончания ультиматума из непризнанных республик приходят новости о начале перевода местных работающих на Украину предприятий под управление ДНР и ЛНР. Так, сообщается, что в Донецке была введена "внешняя администрация" на принадлежащем олигарху Ринату Ахметову холдинге ДТЭК. Кроме того, началась национализация предприятий и на Луганщине. Как сообщают очевидцы, под управление республики уже переведены такие предприятия, как "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и ПАО "Краснодонуголь".