В Киеве придумали новую басню про Крым

Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу.

Не раскрывая своих источников, Артеменко утверждает, что в 1920 году Россия получила кредит в размере 50 миллионов долларов от правительства США. Она якобы заложила Крым как территорию, которая должна быть передана США, если займ не будет возвращен. Депутат заявил, что, когда в 1954 году пришел срок погашения, долг выплачен не был, и чтобы сохранить Крым в составе СССР, Хрущев распорядился передать полуостров Украине.

После того как три года назад полуостров по воле большинства проживающих в Крыму граждан вернулся в состав России, власти Украины предпринимали различные попытки вернуть республику под свою юрисдикцию. Депутат Артеменко, который хочет передать Крым США, ранее предложил сдать Крым в аренду России, после чего провести там еще один референдум. Забыв, что полуостров и так находится в составе Российской Федерации, парламентарий даже отослал свой план в Вашингтон для того, чтобы власти США сняли антироссийские санкции в обмен на выполнение его безумного плана.

Месяц назад скандальная Надежда Савченко предложила Киеву отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс. Она заявила, что сколько бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки депутаты Рады, от Крыма на определенное время придется отказаться. "Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу — это военный путь", – сказала Савченко.

Порошенко пообещал «не оставлять без поддержки» крымчан... Свет отрубил, воду перекрыл, блокаду устроил. Ждем дальнейшей "поддержки". #Крым pic.twitter.com/bfMDulxmG0 — Остров Крым (@OstrovKrima) 26 февраля 2017 г.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что возвращение Крыма и Донбасса станет главной задачей для украинских силовиков в 2017 году. Сегодня, 27 февраля министр сообщил, что власти Украины подготовили очередной план по возвращению Крыма в состав страны. На этот раз Аваков сказал, что Киев намерен вернуть полуостров исключительно с помощью дипломатии. "Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками", – сказал глава украинского силового ведомства.

В Москве не раз заявляли, что сама постановка вопроса о передаче Крыма Украине абсурдна. Такого рода предложения являются посягательствами на территориальную целостность России.