Радикалы приперли Порошенко к стенке

Украинские власти не предпринимают никаких шагов против националистов, устроивших энергетическую блокаду. Ветераны АТО наплевали на граждан своей же страны и заблокировали поставки угля из Донбасса, а официальный Киев занял выжидательную позицию, опасаясь идти на открытый конфликт с агрессивно настроенными радикалами.

На это неделе участники блокады Донбасса в дополнении к блокированной вот уже несколько недель железной дороге, соединяющей неподконтрольные властям Украины территории на юго-востоке с остальной частью страны, начали перекрывать и автомобильные дороги. В акции участвуют ветераны так называемой АТО, сами они себя называют борцами за независимость.

Их действия уже привели к тому, что правительство страны было вынуждено ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины, немалая часть которой напрямую зависит от поставок донбасского угля. Его запасов на электростанциях осталось менее чем на 40 дней, и власти, даже не дожидаясь этого срока, вынуждены будут начать веерные отключения электроэнергии.

При этом ни правительство, ни силовые структуры, ни президент страны пока не предпринимают никаких действий в отношении участников блокады. В решении СНБО о диверсификации источников поставок угля и создании топливного резерва, которое на этой неделе одобрил Порошенко, нет ни слова о хотя бы попутке разблокировать дороги, ведущие в Донбасс.

Бездействие украинских властей еще раз подтверждает тот факт, что официальный Киев не в состоянии навести порядок и приструнить националистов, особенно сейчас, в преддверии годовщины Евромайдана. В эфире украинского телеканала "112" политолог Владимир Фесенко высказал предположение, что силовики пойдут на разгон участников блокады Донбасса только тогда, когда закончатся мероприятия по случаю годовщины победы Майдана, то есть, не ранее конца февраля.

"Скорее всего, власть будет действовать гибко. Ну, уже есть несколько уголовных дел, но не стоило бы провоцировать какие-то драки, массовые столкновения. Особенно сейчас, когда третья годовщина трагических событий на Майдане", – сказал Фесенко.

При этом один из организаторов блокады, депутат Верховной рады, ярый националист, входящий в батальон "Днепр" Владимир Парасюк пообещал, что его люди готовы перейти к более активным действиям – радикалы намерены штурмовать или брать под контроль электростанции в случае веерных отключений. Тогда без тепла и электроэнергии могут оказаться крупнейшие города страны, в том числе Харьков и даже Киев, предупреждают эксперты. Кроме того, блокада поставок донбасского угля может привести к остановке работы металлургических предприятий на Украине.

Удивительно, но акцию ветеранов АТО уже осудили в ООН. Раньше международные организации неохотно обращали внимание на действия украинских радикалов. Как говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов международной организации, она может повлечь за собой гуманитарные последствия и социальную напряженность в регионе.