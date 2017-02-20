Порошенко спрятался от сторонников блокады Донбасса

Умер Виталий Чуркин Донбасс в огне Великобритания выходит из ЕС Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Бузова и Тарасов сцепились на людях
партнеры
Среда 22 февраля
Лента новостей
09:59
Борис Джонсон в нелепых семейниках покорил британцев
09:58
Вдова сделала признание о Мурате Насырове
09:57
Садовое кольцо перекрыли из-за затопленного тоннеля
09:39
Из квартиры на юго-востоке Москвы украли 1500 пар носков
09:24
Лицом Шнурова занимались американские врачи
09:22
В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц
09:11
Путин завоевывает сердца американцев
09:02
Володин прокомментировал проект расселения хрущевок
08:48
В инновационном центре Сколково произошел пожар
07:50
В аварии на 49-м километре МКАД погибла женщина
22:01
Джоли вернула Питта в семью
21:59
Что нужно знать о брачных договорах
21:51
ЛУКОЙЛ окончательно сбежал с Украины
21:27
Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
21:23
Варшавское шоссе встало из-за выбоин
21:19
Лондону приснился взрыв российской бомбы в Арктике
21:03
Сколько москвичи заплатят за расселение хрущевок
20:56
Роженица скончалась от кесарева сечения в Подмосковье
20:54
Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому
20:44
Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец
20:23
Юлия Савичева родила сына
20:18
На юго-западе Москвы автомобилист сбил пешехода
20:05
Москву сковали 9-балльные пробки
19:48
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира
19:42
В России резко рухнули цены на iPhone 7
19:30
Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля
19:24
В центре Москвы инкассаторы угодили в ДТП
19:20
Яркие фото красавицы-жены Алиева
19:17
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
19:02
Как Москва избавлялась от хрущевок
18:55
Программист из Перми создал терминатора (видео)
18:40
У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем
18:27
Помощник об уходе Александра Васильева из "Модного приговора"
18:23
Никита Михалков попал в новый скандал
18:11
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации
17:34
Под Москвой случилось смертельное ДТП
17:32
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках
17:21
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
17:09
Ученые в панике из-за неожиданного открытия в космосе
17:09
Новый ведущий "Модного приговора" об "исчезновении" Васильева
17:05
Борющаяся с раком певица облысела
16:45
Lada Vesta пробилась на немецкий рынок
16:34
Киев испугался экологической катастрофы
16:28
Фадеев рассказал о родах Савичевой
16:12
Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
16:12
Путин поручил снести все хрущевки в Москве
16:06
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
16:03
В Москве загорелась детская школа искусств (видео)
15:56
Казаченко стал безработным после скандала с женой
15:52
Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"
15:47
Как сейчас выглядит 52-летняя Ветлицкая
15:34
Сексуальная чиновница показала роскошную жизнь
15:27
Вологжанин случайно заживо сжег двух человек
15:24
Продюсер Стоцкой заговорила об избиении
15:23
Шаман назвал причину смерти Януковича-младшего
15:06
Исчезнувший сноубордист прятался от жены
15:03
Захарова приструнила Киев за насмешки над Чуркиным
14:38
Кто заменит Виталия Чуркина в ООН
14:37
Красный Ferrari Трампа уйдет с молотка
14:34
Съевшая шаурму под Москвой девочка отравилась наркотиками
14:33
Катя Гордон во второй раз стала мамой
14:22
Наивный москвич отправил 4000 смс ради победы в лотерее
14:17
Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем
14:14
В центре Москвы киргиз избил уроженца Алеппо
14:06
Константин Эрнст потратится на трансляцию "Оскара"
14:01
Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
13:57
Украинский депутат общается с богом через чуб
13:52
KFC массово отказывается от ресторанов в России
13:51
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
13:42
На что идут мужчины ради внешности
13:38
Самые трогательные истории любви звезд
13:19
Лоза распек ненавистников Чуркина
13:17
Неожиданные факты из жизни Виталия Чуркина
13:16
Юноша очнулся по дороге на собственные похороны
13:14
Бесстрашная Савченко набросилась на Порошенко
13:11
Алиев назначил красавицу-жену на высокий пост
13:07
Аглае Шиловской было омерзительно от Азизы
13:02
Киев готовит показательное убийство Максаковой
12:58
Странное заявление 70-летнего Вячеслава Малежика
12:54
Что стало с Лаймой Вайкуле после операции
12:51
Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре
12:42
В Сети посмеялись над украинскими VIP-вагонами
12:40
Как привести себя в форму к весне
12:37
Самые яркие роли Веры Алентовой
12:27
Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи
12:23
Опубликован стих Лаврова в память о Чуркине
12:16
Фадеев о Максаковой: Я очень разочарован
12:12
Путин обратился к семье Чуркина
12:08
Юлианна Караулова отменила свадьбу
12:04
Захватившему семью в заложники москвичу предъявлено обвинение
12:00
Пригожин о смерти Чуркина: Бывают же совпадения
11:55
Названо последствие злоупотребления алкоголем
11:49
В центре Москвы устроили стрельбу под звуки лезгинки
11:43
Тест-Драйв BMW 320d xDrive: послушный сумасшедший
11:40
Глюк`Oza отреклась от родной бабушки
11:36
Водителей хотят штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч
11:27
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
11:26
На юге Москвы найдено тело пенсионерки с кровоподтеками
11:25
Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов
11:24
Звездой показа стала больная модель
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин поручил снести все хрущевки в Москве
Друг Мары Багдасарян скрылся в больнице после смертельного ДТП
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
Кушанашвили больно от увольнения Корчевникова
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
Константин Эрнст возродил всеми любимый проект
Политика

Порошенко спрятался от сторонников блокады Донбасса

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Pavlo Pakhomenko
Тысячи бойцов Национальной гвардии и бронетехника стянуты в центр Киева. Особо охраняется дворец президента. В украинской столице продолжаются акции сторонников блокады Донбасса.

Продолжение: Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
прочитано 1795 раз

Масштабные акции протеста и памятные мероприятия запланированы на 20 февраля в центре Киева. Власти ожидают продолжения беспорядков, которые начались днем ранее. Сюда стянута тяжелая техника, усиленно дежурство несут несколько тысяч бойцов Нацгвардии. У здания администрации президента дежурят машины скорой помощи и пожарные.

ПО ТЕМЕ

Украина смирилась с российским Крымом

Украина скупает пиво и мясо из России

Забота России о населении Донбасса испугала США

 Донбасс в огне

Сюжеты Донбасс в огне

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии бронированных автобусов, на которых привезли бойцов спецподразделений. В первой половине дня в украинской столице уже прошел митинг, посвящённый Дню памяти "Небесной сотни" (погибших во время волнений на Майдане активистов). Как сообщается, ближе к вечеру ожидаются сразу несколько акций протеста, организованных радикалами. Они требуют на законодательном уровне прекратить торговлю с территориями ДНР и ЛНР, передает Life.ru.

Президент Украины выступил против блокады поставок угля из неконтролируемых районов Донбасса. Петр Порошенко провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, объявившего блокаду незаконной. А кабинет министров Украины ввел в энергетике страны режим чрезвычайной ситуации, заявив, что угля на украинских теплостанциях хватит в среднем на 40 дней.

Днем ранее сторонники блокады не контролируемых Киевом районов Донбасса не смогли установить палаточный городок возле администрации президента Украины. Против митингующих выступила полиция, заранее перекрывшая подступы к зданиям администрации, Верховной рады и правительства.

Около сотни активистов отбивались от полиции огнетушителями. Руководил ими депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко – бывший командир добровольческого батальона "Донбасс". Полицейским на помощь прибыли бойцы Национальной гвардии, протестующим пришлось отступить. В Стычках с правоохранителями пострадали по меньшей мере десять человек, травмы получила сотрудница полиции.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал железнодорожную блокаду Донбасса "циничным нарушением прав и свобод человека, закрепленных международными нормами". 

Автор: Игорь Силецкий20 февраля 2017, 13:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Донбасса просят о мире

567

Политика

Киев нелепо оправдался за нападки на Чуркина
В Москве возмутились русофобом Трампа
Бесстрашная Савченко набросилась на Порошенко
Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем

Шоу-бизнес

Лицом Шнурова занимались американские врачи
Купальник Бузовой назвали половой тряпкой
Джоли вернула Питта в семью
У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем

Проишествия

Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
Падение самолета на торговый центр попало на видео
В Москве таксист ограбил известного режиссера

Lifestyle

Никита Михалков попал в новый скандал
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
Константин Эрнст потратится на трансляцию "Оскара"
Шоу-бизнес

Фадеев рассказал о родах Савичевой

Продюсер певицы прокомментировал новости о ее беременности
Шоу-бизнес

Помощник об уходе Александра Васильева из "Модного приговора"

Представитель гуру моды пролил свет на его исчезновение
Шоу-бизнес

Джоли вернула Питта в семью

Она рассказала об этом в интервью ABC News
Шоу-бизнес

Лицом Шнурова занимались американские врачи

Лидер группы "Ленинград" дал откровенное интервью

Гороскоп

Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года
Гипнотизер раскрыл сущность Марии Захаровой

Фоторепортажи

Звездой показа стала больная модель
Как после пластики менялась Вера Алентова
Тимати схватил Собчак за горло
75-летняя Тамара Москвина тряхнула стариной

Спорт

Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира
Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи
Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре

Регионы

Роженица скончалась от кесарева сечения в Подмосковье
Лучшие российские регионы по качеству жизни
Исчезнувший сноубордист прятался от жены
Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru