Порошенко спрятался от сторонников блокады Донбасса

Масштабные акции протеста и памятные мероприятия запланированы на 20 февраля в центре Киева. Власти ожидают продолжения беспорядков, которые начались днем ранее. Сюда стянута тяжелая техника, усиленно дежурство несут несколько тысяч бойцов Нацгвардии. У здания администрации президента дежурят машины скорой помощи и пожарные.

Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии бронированных автобусов, на которых привезли бойцов спецподразделений. В первой половине дня в украинской столице уже прошел митинг, посвящённый Дню памяти "Небесной сотни" (погибших во время волнений на Майдане активистов). Как сообщается, ближе к вечеру ожидаются сразу несколько акций протеста, организованных радикалами. Они требуют на законодательном уровне прекратить торговлю с территориями ДНР и ЛНР, передает Life.ru.

Президент Украины выступил против блокады поставок угля из неконтролируемых районов Донбасса. Петр Порошенко провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, объявившего блокаду незаконной. А кабинет министров Украины ввел в энергетике страны режим чрезвычайной ситуации, заявив, что угля на украинских теплостанциях хватит в среднем на 40 дней.

Днем ранее сторонники блокады не контролируемых Киевом районов Донбасса не смогли установить палаточный городок возле администрации президента Украины. Против митингующих выступила полиция, заранее перекрывшая подступы к зданиям администрации, Верховной рады и правительства.

Около сотни активистов отбивались от полиции огнетушителями. Руководил ими депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко – бывший командир добровольческого батальона "Донбасс". Полицейским на помощь прибыли бойцы Национальной гвардии, протестующим пришлось отступить. В Стычках с правоохранителями пострадали по меньшей мере десять человек, травмы получила сотрудница полиции.

Yanukovych must now see how to disperse protesters or prevent riots#ukraine #kyiv #maidan #nato #eu #osce #poroshenko #donbas #merkel pic.twitter.com/T6jnUKPKgl