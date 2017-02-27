Донбасс поставил ультиматум вероломному Киеву

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Как сообщили лидеры самопровозглашенных республик, Киев должен прекратить любые действия, препятствующие торгово-экономическим отношениям Донецка и Луганска с территорией Украины. "Мы вынуждены объявить, что, если до 00:00 среды (1 марта 2017 года. – Прим. ред.) блокада не будет снята, мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину", – говорится в их совместном заявлении.

Захарченко и Плотницкий отметили, что Донбасс намерен перестроить производственные процессы в республиках, переориентировав экспорт с украинского рынка на другие страны, прежде всего Россию. "Многие предприятия были вынуждены остановить работу в результате преступных действий киевской власти", – пояснили они причины такого решения.

Ранее представители националистических сил в нарушение минских соглашений устроили торгово-экономическую блокаду Донбасса, протестуя против покупки Киевом угля у ДНР и ЛНР. По их словам, украинский президент Петр Порошенко и его окружение ведут торговлю с врагом в условиях продолжающегося на фронте кровопролития, что совершенно неприемлемо.

На этом фоне глава Минэнерго Украины Игорь Масалик заявил, что единственной альтернативой ресурсам из Донбасса может быть поставка угля из России. При этом он отметил, что страна в ближайшее время может столкнуться с нехваткой энергетических мощностей для покрытия своих потребностей.





Из-за начавшегося весной 2014 года конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству угольных шахт, которые остались на территориях самопровозглашенных республик. Киев получил лишь предприятия, которые добывают нерентабельные газовые угли.

