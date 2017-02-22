Трамп отменил все указы Обамы

Указы администрации Барака Обамы в отношении мигрантов больше не действуют. В действие вступила директива Департамента национальной безопасности США. Агенты иммиграционной службы получили право депортировать любого, заподозренного в малейшем нарушении, пояснил суть нововведений источник издания Dni.Ru.

Из целого пакета принятых Обамой законов в отношении мигрантов Трамп оставил лишь один. Он касается временного статуса для обучающихся в США студентов. Остальные документы, смягчившие в свое время миграционную политику Штатов, отменены.

Если при Обаме главной задачей иммиграционной службы была депортация нелегальных иммигрантов, которые совершили тяжкие правонарушения, то теперь агентам пограничной, иммиграционной службы и таможенного контроля приказано депортировать всех, в чьей биографии имеются даже незначительные правонарушения, пояснил нашему изданию партнер американской юридической компании Law Offices Of Andre Boghosian Левон Сарьян.

"В очередь на депортацию поставили всех, кто пытался обмануть представителей государственной власти – как на словах, так и на бумаге или на деле. В приоритет на депортацию также включены все те, кто попытался незаконным образом получить хоть какую-либо государственную материальную помощь", – рассказал юрист.

По словам Сарьяна, новые программы позволяют депортировать неугодных без суда и следствия – то есть без передачи дела в иммиграционные суды. Агенты могут принять решение самостоятельно и выгнать из страны нелегала практически немедленно.

Раньше указ об ускоренной депортации распространялся только на тех нарушителей, которые находились в пределах 100-мильной зоны от государственной границы США и находились в стране менее 14 дней. А новые правила распространились на всю территорию Соединенных Штатов и касаются всех нелегалов, которые находятся в стране менее двух лет.

По самым приблизительным подсчетам, в США сегодня около 11 миллионов нелегальных мигрантов. Так что ужесточение политики потребует огромных ресурсов. Эксперт считает, что для начала Департаменту национальной безопасности придется дополнительно нанять, по меньшей мере, десять тысяч служащих. Кроме того, надо увеличить число иммиграционных тюрем и мест временного содержания.

Планируется открытие нового отдела по помощи семьям, члены которых были убиты нелегальными иммигрантами. Кстати, во время своего обращения к гражданам США и подписания анти-иммиграционных указов, представители этих семей присутствовали при подписании, чтобы показать свое единодушное одобрение действиям президента.

По данным Сарьяна, который ссылается на неофициальное заявление представителя Департамента, перечисленные жесткие меры против нелегальных иммигрантов будут вводиться постепенно, по мере развития инфраструктуры. А вот потом власти перейдут к более агрессивным действиям.