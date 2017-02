Трампа достали через жену-славянку

Место на скамье подсудимых приготовлено для 25 человек. Обвинительное заключение обещают подготовить до 15 апреля. Все эти данные сообщил прессе специальный прокурор Черногории Миливое Катнич. Он теперь, оказывается, "знает", что готовила переворот Россия.

"За этими событиями стоят националистические структуры в России. Но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано", – заявил Катнич.

Информация интересная – особенно учитывая, что совсем недавно та же прокуратура заявила: она не нашла доказательств причастности властей России к этим событиям. А сейчас внезапно выяснилось, что во главе группы, якобы планировавшей переворот, убийство тогдашнего премьера Джукановича и предотвращение вступления страны в НАТО, стоял россиянин Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков. По словам Катнича, в 2014 году Шишмаков был заместителем военного атташе в Польше, но Варшава выдворила его из-за шпионажа.

Шум вокруг "попытки госпереворота" поднялся еще до осенних выборов в Черногории. Вкратце история такова: якобы пророссийские (или российские?) диверсанты пытались привести к власти черногорских оппозиционеров, которые выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. В итоге главными обвиняемыми стали лидеры объединенной оппозиции "Демократический фронт" парламентарии Андрия Мандич и Милан Кнежевич.

В действительности, все это было инсценировкой, заявил Андрия Мандич. "Думаю, что на самом деле в Черногории 16 октября не было никакого госпереворота. Лучшим свидетельством этому является тот факт, что в Черногории в этот день не разбито ни одного оконного стекла, не пролита ни одна слеза, не говоря уже о капли крови. В Черногории в этот день на улицах не было никаких вооруженных людей, организованных формирований, кроме одного – а именно полиции Черногории и главного специального прокурора Миливое Катнича", – цитирует Мандича РИА Новости.

По словам оппозиционера, спецслужбы во главе с прокурором "исполняли инсценировку, которая транслировалась в прямом эфире телевидения как предполагаемое предотвращение госпереворота в день выборов". А все так называемые свидетели событий – непорядочные люди, нанятые, чтобы рассказывать эту историю и представлять себя как часть организованной преступной группы.

Второе дыхание история обрела с подачи неугомонных британских СМИ. Масла в огонь потухшего скандала решил подлить таблоид Sunday Telegraph. Издание не только вновь рассказало подзабытую историю, но и привело в качестве подтверждения авторитетное мнение "анонимного источника в правительстве Великобритании". И тут же последовало выступление черногорского прокурора. Вот как совпало-то.

И еще совершенно случайное совпадение: статья в британском таблоиде появилась после сообщений о положительных результатах встречи глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Да еще американский вице-президент Майк Пенс заявил о настрое президента Дональда Трампа на улучшение отношений с Россией.

Цепь таких "случайных" событий наводит на следующие мысли. Во-первых, Лондону, как и раньше, вовсе не нравится идея возможного сближения позиций Вашингтона и Москвы (хоть бы и в отдельных сферах). Во-вторых, по меньшей мере половина населения Черногории против вступления страны в НАТО – а "вступить" ее нужно, чтобы дожать сомневающиеся власти Сербии. И вот попытка убить двух зайцев одним выстрелом: не только настроить черногорскую общественность против России, но и убедить Дональда Трампа, что Москва представляет угрозу для Балкан. И помочь в этом, в соответствии с хитрым планом, должна супруга президента США, считает эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

