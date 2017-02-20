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Политика

Трампа достали через жену-славянку

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press\Ron Sachs
Власти Черногории продолжают расследовать дело о попытке госпереворота, к которому причастны некие "российские государственные органы". За информационными вбросами последовали официальные заявления прокуратуры. Черногорская оппозиция тем временем заявляет, что весь так называемый путч – всего лишь инсценировка. Эксперты предположили, что целью этой шумихи стала первая леди США Меланья Трамп.
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Место на скамье подсудимых приготовлено для 25 человек. Обвинительное заключение обещают подготовить до 15 апреля. Все эти данные сообщил прессе специальный прокурор Черногории Миливое Катнич. Он теперь, оказывается, "знает", что готовила переворот Россия.

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"За этими событиями стоят националистические структуры в России. Но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано", – заявил Катнич.

Информация интересная – особенно учитывая, что совсем недавно та же прокуратура заявила: она не нашла доказательств причастности властей России к этим событиям. А сейчас внезапно выяснилось, что во главе группы, якобы планировавшей переворот, убийство тогдашнего премьера Джукановича и предотвращение вступления страны в НАТО, стоял россиянин Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков. По словам Катнича, в 2014 году Шишмаков был заместителем военного атташе в Польше, но Варшава выдворила его из-за шпионажа.

Шум вокруг "попытки госпереворота" поднялся еще до осенних выборов в Черногории. Вкратце история такова: якобы пророссийские (или российские?) диверсанты пытались привести к власти черногорских оппозиционеров, которые выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. В итоге главными обвиняемыми стали лидеры объединенной оппозиции "Демократический фронт" парламентарии Андрия Мандич и Милан Кнежевич.

Фото: GLOBAL LOOK press

В действительности, все это было инсценировкой, заявил Андрия Мандич. "Думаю, что на самом деле в Черногории 16 октября не было никакого госпереворота. Лучшим свидетельством этому является тот факт, что в Черногории в этот день не разбито ни одного оконного стекла, не пролита ни одна слеза, не говоря уже о капли крови. В Черногории в этот день на улицах не было никаких вооруженных людей, организованных формирований, кроме одного – а именно полиции Черногории и главного специального прокурора Миливое Катнича", – цитирует Мандича РИА Новости.

По словам оппозиционера, спецслужбы во главе с прокурором "исполняли инсценировку, которая транслировалась в прямом эфире телевидения как предполагаемое предотвращение госпереворота в день выборов". А все так называемые свидетели событий – непорядочные люди, нанятые, чтобы рассказывать эту историю и представлять себя как часть организованной преступной группы.

Второе дыхание история обрела с подачи неугомонных британских СМИ. Масла в огонь потухшего скандала решил подлить таблоид Sunday Telegraph. Издание не только вновь рассказало подзабытую историю, но и привело в качестве подтверждения авторитетное мнение "анонимного источника в правительстве Великобритании". И тут же последовало выступление черногорского прокурора. Вот как совпало-то.

Фото: GLOBAL LOOK press

И еще совершенно случайное совпадение: статья в британском таблоиде появилась после сообщений о положительных результатах встречи глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Да еще американский вице-президент Майк Пенс заявил о настрое президента Дональда Трампа на улучшение отношений с Россией.

Цепь таких "случайных" событий наводит на следующие мысли. Во-первых, Лондону, как и раньше, вовсе не нравится идея возможного сближения позиций Вашингтона и Москвы (хоть бы и в отдельных сферах). Во-вторых, по меньшей мере половина населения Черногории против вступления страны в НАТО – а "вступить" ее нужно, чтобы дожать сомневающиеся власти Сербии. И вот попытка убить двух зайцев одним выстрелом: не только настроить черногорскую общественность против России, но и убедить Дональда Трампа, что Москва представляет угрозу для Балкан. И помочь в этом, в соответствии с хитрым планом, должна супруга президента США, считает эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

"Ясно, что Великобритания действует исходя из своего политического вектора, которого она придерживается уже не одно столетие. Они пытаются информационными способами воздействовать не только на Трампа, но и на его жену, которая долгое время жила в Черногории. Джуканович, возможно, пытается создать видимость в глазах Меланьи Трамп, что Россия – враг Черногории. Трамп ведь заявлял, что США совершали преступление, когда бомбили Югославию. Это мнение, видимо, возникло не без влияния жены", – приводит слова Александрова издание "Свободная пресса".

Эксперт напомнил, что премьер-министр Джуканович вел откровенно прозападный и даже антисербский курс. Он, делая все для вступления Черногории в НАТО, выступал на стороне сил, которые пытаются окружить Сербию. И это очень напоминает методы президента Украины Петра Порошенко, который действует в интересах сил, пытающихся разделить один народ, – притом что сербы и черногорцы близки так же, как русские и украинцы. 

Автор: Игорь Силецкий20 февраля 2017, 12:48
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