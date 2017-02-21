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Политика

Порошенко рисуется перед Трампом

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
Заявления Петра Порошенко о новых санкциях в отношении России – рисовка перед Западом. Украинский президент пытается набрать очки перед важной для него встречей с Дональдом Трампом.

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Действия России, направленные на облегчение жизни людей в Донецке и Луганске, Порошенко воспринимает в штыки. И использует их как повод требовать от Запада ужесточения антироссийских санкций, считает первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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"Порошенко заявил об этом, чтобы лишний раз продемонстрировать, что он не спускает России никаких действий, направленных на облегчение жизни людей в Донецке и Луганске. Толку от этих санкций никакого, один только вред самой Украине. Но если господин Порошенко так этим озабочен, то он может перестать получать российский газ, уголь, электроэнергию и продолжать себя показывать", – заявил Затулин.

"Он цепляется за любой повод, чтобы спровоцировать новые санкции против России со стороны Запада. Поэтому решение, принятое Путиным, ему показалось достаточным поводом, чтобы вновь поднять эту кампанию против России накануне важной для него встречи с Трампом, в том числе, чтобы произвести впечатление на Запад", – цитирует депутата НСН.

Константин Затулин. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov

Затулин прокомментировал реакцию украинского президента на решение Владимира Путина признать паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Порошенко в ответ на действия Москвы выступил за ужесточение антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что вопрос о возможных перспективах признания Москвой самопровозглашенных республик Донбасса не является корректным. Решение о признании документов ЛНР и ДНР принято из гуманитарных соображений, заявили в Кремле.

Автор: Игорь Силецкий21 февраля 2017, 17:45
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