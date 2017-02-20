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Политика

Первый месяц Трампа: война или мир

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/dpa
Первый месяц нахождения у власти президента США Дональда Трампа прошел под знаком запретов и скандалов. Новый глава Белого дома пока не показал себя мудрым правителем, но зато успел рассориться с журналистами и настроить против себя часть населения страны.

Продолжение: Трамп отменил все указы Обамы
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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Еще до инаугурации Трамп нелестно высказывался о журналистах, которые, по его словам, занимаются созданием выдуманных новостей. На своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента Трамп даже отказался отвечать на вопрос журналиста CNN, назвав его телеканал "фейковым".

Война главы Белого дома с прессой продолжилась и дальше. Последняя встреча президента с журналистами вновь ознаменовалась его громкими заявлениями. На этот раз под горячую руку Трампа попали сразу несколько изданий: влиятельная газета The New York Times, телеканалы NBC, ABC, CBS и все тот же нелюбимый президентом CNN.  Мало того, что Трамп упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, так он еще назвал их "врагами американского народа". Глава Белого дома назвал ерундой, фальшивкой, мошенничеством и уловкой материалы о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией. Заодно Трамп обвинил журналистов в том, что их ложь мешает ему поладить с Москвой.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/dpa

Обиженные журналисты за словом в карман не полезли и ответили Трампу в духе "сам дурак". Вашингтонский репортер британской газеты Guardian, присутствовавший на пресс-конференции, назвал выступление главы государства экстравагантным. По мнению журналиста, Трамп больше походил на комика, чем на президента. Портал Business Insider отмечает, что из 76 минут пресс-конференции лишь 56 секунд Трамп отвел заглавной теме выступления - номинации Александра Акосты на пост министра труда. Все остальное, по мнению журналистов сайта, войдет в историю как "одно из самых сюрреалистических и беспрецедентных выступлений за 228 лет жизни института президентства в США".

В России выступление Трампа на пресс-конференции никак не прокомментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют возможности смотреть каждый брифинг главы США Дональда Трампа при всем уважении к нему.

ТРАМП И КРЫМ

Что касается отношений Трампа с Россией, то в первые дни президентства новый глава Белого дома позвонил российскому президенту и это было вполне ожидаемо: новый лидер одной сверхдержавы сверяет часы с лидером другой. Никаких сенсаций этот 40-минутный разговор не принес: обсуждались мировые проблемы, борьба с терроризмом и двусторонние отношения. Впрочем, за месяц нахождения во власти Трамп не только не вернулся к своим обещаниям, которые он щедро раздавал во время предвыборной кампании, но и сделал несколько неприятных для России заявлений.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/CNP

Сначала позицию президента озвучил его пресс-секретарь Шон Спайсер, который   впервые изложил официальную позицию руководства США относительно Крыма. По его словам, Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения полуострова в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассе. Вслед за этим Трамп опубликовал на своей странице в Twitter разместил короткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?"

А ведь еще летом 2016 года во время своей предвыборной кампании Трамп придерживался совсем другого мнения. Кандидат на пост главы США заверял, что разберется с крымской проблемой. В интервью телеканалу ABC он подтвердил, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России и снятии санкций. Получается, не смог…

МИГРАНТЫ! ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!

Одно из первых политических решений нового хозяина Белого дома, наделавших много шуму в стране, был указ о приостановке приема беженцев в США. Согласно документу, который подписал Трамп чуть ли ни в первый день после инаугурации, максимальное число беженцев, которое примут Штаты до 30 сентября 2017 года, составит всего 50 тысяч человек. Предшественник Трампа прогнозировал, что США примут в два раза больше мигрантов, Барак Обама называл цифру 110 тысяч.

Фото: GLOBAL LOOK press/face to face

В продолжении борьбы с мигрантами, которых американские спецслужбы подозревают в терроризме, в конце января Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Президент также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Этот документ вызвал шквал критики и недовольства в США, по стране прокатилась волна уличных протестов, которые не утихают до сих пор. В первые дни после появления указа бурлила и Европа. 1 февраля несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Гааге в знак протеста против решения американского президента. Участники акции хотели показать, что многие голландцы отвергают ксенофобскую политику Трампа.

ЗАЧИСТКА "ЗАСЛУГ" ОБАМЫ

В первой месяц своего правления прошелся Трамп и по наследию Барака Обамы. Начал с того, что запустил процедуру отмены реформы здравоохранения Obamacare.  44-й президент США считал именно этот закон одним из главных своих успехов, но на деле реформа оставила за бортом часть граждан страны и только увеличила расходы на медицину со стороны правительства.

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/face to face

Также новый глава Белого дома денонсировал соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Торговый договор предполагал полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Свое решение Трамп охарактеризовал как "замечательную вещь для американских трудящихся", но пока о первых результатах этого шага выводы делать рано.

СТЕНА ТРАМПА

Наконец, Трамп воплотил в жизнь одну из давнишних своих идей – он подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках и цене строительства окончательно не решен, известна лишь предварительная стоимость проекта – 15 миллиардов долларов. После известий о решении Трампа возле Белого дома была проведена акция протеста, доллар пошел вниз, а мексиканский лидер отменил свой визит в Вашингтон.

Общая протяженность границы двух стран – 3145 километров, но частично стена между странами уже существует. Сегодня длина заградительных сооружений, которые начали возводить еще при Джордже Буше-младшем, немногим превышает тысячу километров.

ТРАМП НАШ?

Первый месяц президентства Дональда Трампа показал, что веских оснований для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном так и нет. Новый хозяин Белого дома пока играет по старым правилам и не собирается затрагивать наследство Барака Обамы в части отношений с Россией. Причин здесь может быть несколько. Во-первых, Трамп – далеко не самостоятельная фигура. Над ним довлеют и Конгресс, и мощные политические элиты, и силовые ведомства, и военные. Поэтому в одночасье взять повернуться лицом к России Трампу совсем непросто.

В-вторых, по словам самого же Трампа, сказанным им на инаугурации, он пришел, чтобы снова сделать Америку сильной и великой. Не исключено, что первые месяцы своего президентства он посвятит воплощению в жизнь именно этого лозунга, а уже потом решит, что ему делать с Россией.

Наконец, не исключено, что ответ на вопрос "С кем Вы, мистер Трамп?" будет дан после первой встречи американского и российского президентов, так что списывать Трампа со счетов надежного партнера, а может быть, и друга Москвы пока еще рано. Известно, что переговоры лидеров двух мировых держав находятся в стадии подготовки, но дата и место их проведения пока не известны. С большой долей вероятности они пройдут в Любляне – столице Словении.

Автор: Александр Пельт20 февраля 2017, 21:39
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