Трамп назвал виновников конфликта Москвы и Вашингтона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, почему сейчас затруднительно восстановить отношения с Россией. "Поладить с Кремлем" ему мешают фальшивые новости.

"Я здесь для того, чтобы сказать, что вся эта история в СМИ о России – уловка. Поладить с этой страной было бы прекрасно", – заявил глава США на пресс-конференции в Белом доме.

Дональд Трамп назвал деятельность ряда изданий "позором", потому что, по его мнению, президент России Владимир Путин также понимает невозможность улучшения отношений между странами в сложившейся ситуации. "Фальшивые новости в медиа, эти ужасные и лживые статьи, сильно осложняют налаживание сотрудничества с Россией", – цитирует американского лидера The Washington Post.

При этом Трамп отметил, что он, как и Клинтон в ее бытность госсекретарем, пытается наладить отношения с Россией. Однако американское общество относится к его действиям негативно.

"Я очень хорошо умею торговаться, договариваться и всякое такое. Но вполне возможно, что я не смогу поладить с Путиным", – отметил Дональд Трамп. При этом он сказал, что лично "ничего не делал" для России.

Напомним, президент США неоднократно критиковал СМИ за то, что они публикуют информацию, не соответствующую действительности. Например, 11 января Дональд Трамп назвал издание BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми" и пригрозил его сотрудникам ответственностью за публикацию ложных сведений. Также глава Соединенных Штатов рассказывал, что каждое утро начинает с мониторинга СМИ и поиска фальшивых новостей.