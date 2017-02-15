Трамп порадовал Порошенко заявлением о Крыме

Представитель администрации американского президента Шон Спенсер заявил, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп считает Крымский полуостров украинской территорией. В Киеве с радостью восприняли эту информацию.

По словам представителя Белого дома, американский лидер ждет от России деэскалации военного конфликта и возвращения незаконно присвоенной территории. "Также Трамп рассчитывает поладить с Россией", – цитирует его Reuters.

В киевском правительстве уже прокомментировали слова Шона Спенсера. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в социальной сети Twitter одобрил позицию Дональда Трампа. "Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине", – написал Цеголко.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров ответил на ожидания американского правительства. По его словам, Крым в любом случае останется частью российской территории.

"По поводу возвращения Крыма двух мнений быть не может – он российский и не является предметом торга между Россией и США, что бы ни стояло на кону", – цитирует сенатора РИА Новости. Он отметил, что требование вернуть полуостров является "таким же невыполнимым, как если бы Россия требовала от США вернуть ей Аляску".

Добра заява речника Білого Дому. Росія повинна повернути Крим Україні. #StopRussianAggression https://t.co/xZnGjvVviQ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 февраля 2017 г.

При этом он отметил, что с точки зрения международного права и российского законодательства присоединение Крыма было полностью законным. "Господин Трамп выдает желаемое за действительное. Он высказывает весь спектр своих пожеланий, но они очень далеки от действительности", – подчеркнул Виктор Озеров.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников оправдал Дональда Трампа, заявив о внешнем давлении на него. "Видимо, он не выдерживает. Конечно, это расходится с его обещаниями, в том числе подумать над признанием Крыма", – сказал депутат.

Напомним, Крымский полуостров вновь присоединился к России в результате народного референдума. Идею воссоединения поддержали более 95% жителей теперь уже субъекта федерации.