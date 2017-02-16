Разведка водит Трампа за нос из-за "дружбы с Путиным"

Сотрудники американских разведывательных служб скрывают от главы США Дональда Трампа конфиденциальные данные из-за его теплого отношения к президенту России Владимиру Путину. По их мнению, раскрытие информации могло бы привести к ее утечке в СМИ.

Спецслужбы не предоставляли Дональду Трампу данные об источниках информации и методологии слежки за другими государствами. Это свидетельствует о высоком уровне недоверия между американским лидером и разведывательными службами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что секретные данные в случае их передачи президенту могли быть похищены или опубликованы в СМИ. Более того, разведка опасается раскрывать информацию из-за дружелюбного отношения Трампа к России.

Одной из причин недоверия спецслужб к главе государства стало увольнение советника по нацбезопасности Майкла Флинна, побеседовавшего с российским послом Сергеем Кисляком. Как сообщили СМИ, они еще за месяц до вступления Трампа в должность президента обсудили возможность снятия санкций с России.

Thank you to Eli Lake of The Bloomberg View - "The NSA & FBI...should not interfere in our politics...and is" Very serious situation for USA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

В Белом доме поспешили опровергнуть информацию о сокрытии спецслужбами разведданных. "У нас нет оснований полагать, что в действительности все происходит именно так", – заявил представитель администрации.

Практика утаивания сведений применялась спецслужбами и при предыдущих президентах. Однако целью было сохранение анонимности источников: их донесения всегда доходили до американского лидера.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Напомним, что 15 февраля Дональд Трамп обвинил спецслужбы в разглашении данных прессе. "Информация незаконно отдается провальным изданиям The New York Times и The Washington Post разведывательным сообществом (АНБ и ФБР?)" – написал он на свой странице в соцсети Twitter.