Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

Все точки над i, вероятно будут расставлены во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Известно, что переговоры лидеров двух мировых держав находятся в стадии подготовки, но конкретная дата и место их проведения пока неизвестны. С большой долей вероятности они пройдут в Любляне – столице Словении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня, 15 февраля, что Россия надеется на позитивную повестку двусторонней встречи президентов. "Есть договоренности о встрече наших президентов – России и США, идет интенсивная подготовка повестки", – сказала сенатор.

Уже после этого заявления главы верхней палаты парламента Дональд Трамп на своей странице в Twitter разместил короткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?" – написал президент США. Некоторые подписчики, правда, подняли Трампа на смех: "Так теперь у тебя в руках весь политический спектр, а это все, до чего ты додумался? Бесполезный…", "У вас синдром Обамы-Туретта. Вы не можете говорить "но Обама" каждый раз, когда у вас проблемы. Отвечайте сами за себя", " О, Господи. Келлиэнн, Райнс, Шон, Иванка, кто-нибудь, просто отберите у него телефон", – пишут комментаторы.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?