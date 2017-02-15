Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов.

Все точки над i, вероятно будут расставлены во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Известно, что переговоры лидеров двух мировых держав находятся в стадии подготовки, но конкретная дата и место их проведения пока неизвестны. С большой долей вероятности они пройдут в Любляне – столице Словении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня, 15 февраля, что Россия надеется на позитивную повестку двусторонней встречи президентов. "Есть договоренности о встрече наших президентов – России и США, идет интенсивная подготовка повестки", – сказала сенатор.

Уже после этого заявления главы верхней палаты парламента Дональд Трамп на своей странице в Twitter разместил короткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?" – написал президент США. Некоторые подписчики, правда, подняли Трампа на смех: "Так теперь у тебя в руках весь политический спектр, а это все, до чего ты додумался? Бесполезный…", "У вас синдром Обамы-Туретта. Вы не можете говорить "но Обама" каждый раз, когда у вас проблемы. Отвечайте сами за себя", " О, Господи. Келлиэнн, Райнс, Шон, Иванка, кто-нибудь, просто отберите у него телефон", – пишут комментаторы.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Начало заочной дискуссии дал накануне пресс-секретарь Трампа. Шон Спайсер впервые изложил официальную позицию руководства США по Крыму. По словам помощника американского лидера, Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассе.

Получается, что Дональд Трамп, заняв кабинет в Белом доме, кардинально изменил свою позицию по статусу Крыма. Напомним, что летом 2106 года во время своей предвыборной кампании Трамп говорил совсем противоположное. Тогда кандидат на пост президента США заверял, что обязательно разберется с крымской проблемой. В интервью телеканалу ABC он подтвердил, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России и снятии санкций.





"Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не там, где они были. И это тоже надо рассмотреть", – сказал тогда Трамп и добавил, что хорошие отношения с Россией помогли бы США избавиться от "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).

Почему Дональд Трамп "перекрасился"? Ответ очевиден: в пылу предвыборной риторики политики зачастую раздают невыполнимые обещания и делают громкие заявления, рассчитанные, в том числе, и на слушателей за рубежом. В этом случае, вероятно, так и было: Трамп умаслил Москву, сделав ласкающее слух россиян заявление. Но надо отметить, что уже тогда, сразу же после этих слов Трампа, в России призвали не делать поспешных выводов только лишь на основании сказанного кандидатом во время предвыборной кампании.