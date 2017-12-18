Неожиданные подробности разговора Путина и Трампа

Президент США отметил важность сотрудничества американских и российских служб разведки. В телефонной беседе Дональд Трамп заверил, что помог России в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге "с радостью".

Об этом глава Белого дома сказал в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину. Также он позвонил директору ЦРУ Майку Помпео, чтобы передать ему поздравления российского лидера.

Кроме того, американский и российский лидеры подчеркнули, что предотвращение теракта – это позитивный пример сотрудничества двух стран. "Трамп выразил признательность за звонок и сказал Путину, что он и все разведсообщество Соединенных Штатов с радостью помогли спасти так много жизней", – цитирует сообщение администрации Белого дома сайт "Комсомольская правда". Главы государств согласились с тем, что это служит "примером позитивных событий".

Отметим, 17 декабря Владимир Путин позвонил американскому коллеге, чтобы поблагодарить за переданные российским спецслужбам информацию о готовящемся в Санкт-Петербурге теракте. Президент России отметил, что полученная от ЦРУ информация оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников. Также Путин заверил Трампа, что наши спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США, незамедлительно передадут ее американским коллегам.