Путин отчитал агрессивного Трампа

Решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке. Подобные шаги перечеркивают перспективы палестино-израильского мирного процесса, заявил Владимир Путин.



Президент России впервые прокоментировал последние шаги Вашингтона после встречи с президентом Турции в Анкаре. Владимир Путин считает(и с ним согласен Реждеп Эрдоган), что принятое Дональдом Трампом решение о признании Иерусалима столицей Израиля дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

"И Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке", – заявил Путин.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, отметил, что США приняли решение, которое "разочаровало мусульман, христиан и даже евреев". "В последние дни четыре палестинца погибли в столкновениях, число пострадавших дошло до 2 тысяч человек", — заявил турецкий лидер. По его словам, такое развитие событий Израиль расценивает как шанс "еще больше надавить на Палестину".

"Мы увидели, что позиция президента России сходная. Мы сошлись с ним во мнениях. Через два дня в Стамбуле пройдет саммит Организации исламского сотрудничества, где будет дан очень серьезный сигнал по Иерусалиму", — отметил Эрдоган.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля вместо Тель-Авива. Иерусалим контролируется Израилем с 1967 года, по итогам шестидневной войны. Палестинские власти считают, что восточная часть города должна быть столицей государства Палестина. Решение Трампа вызвало волну возмущения, на сторону Палестины встали арабские страны и Турция.

Соглашение по статусу Иерусалима должно обсуждаться на прямых палестино-израильских переговорах. И при этом стоит придерживаться решений, принятых ранее ООН, заявил в Анкаре российский президент. Любые шаги, предвосхищающие такие договоренности, являются контрпродуктивными, приводят слова Владимира Путина "Известия".