Трампу приспичило поговорить с Путиным после пресс-конференции
Общение двух президентов состоялось по инициативе американской стороны. Во время переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили актуальные вопросу двусторонних отношений, а также ситуацию в кризисных точках планеты. Акцент был сделан на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова, уточнили в пресс-службе Кремля.
Российский и американский лидеры условились о продолжении контактов. Американская сторона также подтвердила, что в центре внимания оказалась ядерная проблема на Корейском полуострове. "Президенты также обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Дональда Трампа Сару Сандерс.
Кроме того, она рассказала, что президент США поблагодарил своего российского коллегу "за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции". Во время общения с журналистами 14 декабря Владимир Путин отметил, что инвесторы доверяют американской экономике.
Отметим, на той же пресс-конференции президент России достаточно жестко высказался о позиции США по корейскому вопросу и попытках американского давления. Тогда Владимир Путин напомнил, что американские конгрессмены поставили Россию в один ряд с КНДР и Ираном. "И в то же время подталкивают президента Дональда Трампа, чтобы он уговорил нас вместе решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной проблемы. Вы вообще там нормальные люди?", – задал российский лидер риторический вопрос.
"Наша позиция хорошо известна. Россия не признает ядерный статус Северной Кореи. Мы считаем: все, что там происходит, – это контрпродуктивно", – подчеркнул он. Вместе с тем, Владимир Путин отметил, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове во многом лежит на США.
Специалисты не выявили связи между ЭКО и заболеванием певицы
Певица попыталась протолкнуть своего фаворита к победе
Как воплотить увиденный положительный сюжет сновидения в жизнь
В эти дни может возникнуть серьезный конфликт