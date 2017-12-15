Трампу приспичило поговорить с Путиным после пресс-конференции

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры. На повестке дня стояли вопросы двухсторонних отношений и ситуация на Корейском полуострове.

Общение двух президентов состоялось по инициативе американской стороны. Во время переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили актуальные вопросу двусторонних отношений, а также ситуацию в кризисных точках планеты. Акцент был сделан на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова, уточнили в пресс-службе Кремля.

Российский и американский лидеры условились о продолжении контактов. Американская сторона также подтвердила, что в центре внимания оказалась ядерная проблема на Корейском полуострове. "Президенты также обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Дональда Трампа Сару Сандерс.

Кроме того, она рассказала, что президент США поблагодарил своего российского коллегу "за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции". Во время общения с журналистами 14 декабря Владимир Путин отметил, что инвесторы доверяют американской экономике.

Отметим, на той же пресс-конференции президент России достаточно жестко высказался о позиции США по корейскому вопросу и попытках американского давления. Тогда Владимир Путин напомнил, что американские конгрессмены поставили Россию в один ряд с КНДР и Ираном. "И в то же время подталкивают президента Дональда Трампа, чтобы он уговорил нас вместе решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной проблемы. Вы вообще там нормальные люди?", – задал российский лидер риторический вопрос.

"Наша позиция хорошо известна. Россия не признает ядерный статус Северной Кореи. Мы считаем: все, что там происходит, – это контрпродуктивно", – подчеркнул он. Вместе с тем, Владимир Путин отметил, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове во многом лежит на США.

