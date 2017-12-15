Названа причина особого отношения Трампа к Путину

Дональд Трамп – маргинал в собственной администрации. Он хочет мира. Однако придерживаться такой политики в отношении Владимира Путина ему не позволяют члены его кабинета, утверждают американские СМИ.



Президент США стал заложником своего решения, принятого накануне инаугурации, – не признавать факт вмешательства России в выборы 2016 года. Несмотря на то что советники главы государства убеждали признать истинными представленные спецслужбами "доказательства". Советники считали, что это незначительно ударит по имиджу американского лидера, но зато позволит сразу нормализовать ситуацию, пишет в аналитической статье газета The Washington Post.

По мнению авторов, мысль о том, что он победил на выборах благодаря не только удачной стратегии и харизме, но и вмешательству Москвы, показалась Трампу оскорбительной и опасной. И вместо того чтобы поддержать национальное расследование "покушения иностранного государства на институт американских выборов", вступил в открытый конфликт со спецслужбами США.

Дональд Трамп совершенно искренне хотел наладить отношения с Россией и Путиным, уверены авторы. Причем, несмотря на давление американского истеблишмента и угрозу импичмента, не отказывается от этой идеи до сих пор. После скандальных отставок своих единомышленников в этом вопросе американский президент практически в одиночку пытается придерживаться этой линии – продолжая избегать резких высказываний в адрес Путина и откровенно враждебных действий против России.

"Когда уже все ненавистники и глупцы поймут, что хорошие отношения с Россией – это не так уж плохо?.. Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной и терроризмом, и Россия может в этом очень помочь!" – писал Трамп в Twitter. Между тем помощники президента объясняют его "привязанность к Путину" склонностью персонализировать вопросы внешней политики, а также непоколебимой верой в то, что его отношения с российским президентом являются ключом к решению мировых проблем.