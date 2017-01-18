Представитель МИДа признала ошибку главы ведомства
Представитель Кремля прокомментировал предложение Савченко о размене с Россией
Володин предложил показать ЕС ужасы войны в Сирии
"Мы примем решение, обратимся ко всем парламентам европейских государств, в Совет Европы, в ПАСЕ, чтобы посмотрели эту выставку наши коллеги, депутаты парламентов других стран и увидели, что происходит в Сирии", – заявил председатель Госдумы. Кроме того, Володин выступил со словами благодарности авторам выставки, отметив их мужество и профессионализм.
Выставка журналистов МИА "Россия сегодня" и ВГТРК "Сирия. Фотохроники войны" открылась в стенах нижней палаты парламента в среду, 18 января. На ней представлены документальные кадры, сделанные российскими военными корреспондентами в арабской республике в 2015-1016 годах. Военный конфликт на представленных материалах показан через разрушенные войной жизни простых людей. Кроме того, на выставке собраны документальные кадры о работе российских летчиков на авиабазе Хмеймим.
Ранее Вячеслав Володин предостерег Совет Европы от давления на Россию из-за законопроекта о декриминализации побоев. "Когда между первым и вторым чтением начинается такое давление по вопросу, который относится исключительно к национальному законодательству, к праву депутатов, это давление, и оно недопустимо", – сказал спикер Госдумы.
Вдовы легендарных актеров отреагировали на откровения артистки
Прославленную артистку раскритиковали в день рождения
Общественность в шоке от розовых нарядов и женских причесок у мальчиков
Сексапильный шоумен прокомментировал свои отношения с ведущей