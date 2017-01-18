Володин предостерег Совет Европы от давления на Думу

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал недопустимым давление на депутатов со стороны генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда по закону о декриминализации побоев. "Когда между первым и вторым чтением начинается такое давление по вопросу, который относится исключительно к национальному законодательству, к праву депутатов, это давление, и оно недопустимо", – заявил он.

"Действительно, закон резонансный, – отметил председатель Госдумы. – Мы исходим из того, что вмешательство в семью недопустимо. Это вопрос очень тонкий и, конечно, при рассмотрении во втором чтении будем учитывать в первую очередь мнение общества, как общество реагирует на принятие этого вопроса".



Вячеслав Володин напомнил, что в случае попыток повлиять на принятие решения в России "есть законы, которые защищают депутатов от такого вмешательства, от такого давления". "Потому что депутат исполняет волю избирателей, ориентируется на их позицию и принимает решение, руководствуясь позицией своих избирателей и реализуя свои полномочия", – подчеркнул спикер Госдумы.

Законопроект о декриминализации побоев должен рассматриваться в Госдуме во втором чтении 20 января. Поправки предусматривают, что из числа уголовно наказуемых преступлений будут исключены побои в отношении близких лиц.

За это правонарушение предполагается установить административную ответственность, а повторное деяние повлечет уже уголовную. После одобрения поправок в первом чтении генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием документа.