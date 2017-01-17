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Депутаты объяснили улучшение качества работы Думы

Фото: Duma.gov.ru
Парламентарии прокомментировали опубликованное фондом "Институт социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ) и Центром содействия законотворчеству (ЦСЗ) исследование "Рейтинг законотворцев". Как отмечают депутаты, высокие оценки экспертов обусловлены концентрацией нового состава нижней палаты парламента на качестве принимаемых законопроектов.
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По словам зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутата от "Единой России" Дмитрия Вяткина, парламентарии в процессе разработки нормативно-правовых актов укрепляют взаимодействие с экспертным сообществом, повышают уровень координации с правительством и регионами. "Мы добивались реализации наказов наших граждан через механизм качественной проработки законопроектов с точки зрения финансово-экономического обоснования, через работу с профильными ведомствами исполнительной власти", – заявил он.

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Кроме того, заметил парламентарий, направленность на качество законопроектов сохранится и в весеннюю сессию, которую спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл на прошлой неделе. По словам Вяткина, меняются лишь приоритеты, в числе которых реализация пунктов декабрьского послания президента России к Федеральному собранию, а также работа над законопроектами, оставшихся с прошлых созывов.

Фото: Duma.gov.ru

В свою очередь, депутат-единоросс Евгений Ревенко подчеркнул, что результаты исследования подтверждают высокий уровень доверия граждан как новой Думе в целом, так и к фракции "Единая Россия". Парламентарий отметил, что одним из центральных показателей осенней сессии нижней палаты парламента стала увеличившаяся доля консенсусного голосования фракций. По словам Ревенко, этому способствовало стремление партии большинства наладить диалог с остальными думскими силами.

Депутат также добавил, что снижается количество забракованных законопроектов. Это является следствием начатой по инициативе спикера Вячеслава Володина борьбы с личным пиаром парламентарием за счет внесенных на рассмотрение нормативно-правовых актов.

Фото: Duma.gov.ru

Исследование "Рейтинг законотворцев" был опубликован совместно ИСЭПИ и ЦСЗ во вторник, 17 января. Как отмечают авторы доклады, уменьшилось общее количество внесенных в Думу законопроектов. В то же время улучшилось их качество, что говорит о более внимательном отношении парламентариев к исполнению своих обязанностей.

Фото: Politanalitika

Автор: Иван Поляков17 января 2017, 14:19

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