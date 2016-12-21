Володин на встрече с Путиным обозначил приоритеты работы Думы

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями Госдумы и Совета Федерации назвал важнейшим событием уходящего года парламентские выборы, прошедшие в сентябре. Спикер Думы Вячеслав Володин, в свою очередь, обозначил приоритеты работы парламента в 2017 году.

Путин обратил внимание политиков на то, что результаты голосования привели к значительным изменения в нижней палате парламента. Президент поблагодарил парламентариев за активную работу во время осенней сессии и принятия бюджета страны на 2017 год. По его словам, это является необходимым условием для устойчивого развития экономики государства.

Российский лидер подчеркнул, что одним из основных направлений работы парламента остается региональная политика. Это прослеживается еще и потому, что многие из депутатов в 2016 году были выбраны по одномандатным округам, отметил Путин.

Приоритетом деятельности Госдумы в 2017 году станут инициативы и предложения президента России, озвученные в послании Федеральному собранию, обратился к президенту спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Приоритетами нашей работы на 2017 год в первую очередь видим сформулированные Вами, Владимир Владимирович, в послании Федеральному собранию инициативы и предложения", - сказал глава Думы.





Ранее в среду Володин выступил на последнем заседании Госдумы в этом году. Спикер сказал, что осенняя сессия 2016 года была короткой, но насыщенной и напряженной. "Учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, а первое заседание прошло пятого октября, на работу осталось всего 77 дней", – сказал Володин и напомнил, что за время сессии в палату поступило 311 новых законодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона и рассмотрели 74 проекта постановлений.

Володин отметил, что депутатами было принято решение увеличить продолжительность пленарных заседаний и сократить время на обеденный перерыв. Это правило вступит в силу в новом году. Кроме того, срок весенней сессии будет продлен до конца июля 2017 года. Такое изменение графика работы парламента объективно назрело и в связи со смещением сроков бюджетного процесса, отметил руководитель нижней палаты парламента.

Тем временем эксперты, подводя итоги работы депутатов в осеннюю сессию и оценивая приоритеты на будущее, озвученные Вячеславом Володиным, высоко оценивают деятельность Госдумы VII созыва и ее спикера.





Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин указал на то, что новые подходы в работе парламента носят системный и продуманный характер. Политолог отметил, что они вытекают из Послания президента Федеральному собранию. Говоря об инициативе Вячеслава Володина о расширении роли региональных парламентов и использовании инициатив местных депутатов, Костин сказал, что голос каждого региона должен быть услышан и учтен в законодательном процессе. "Дума выбиралась по смешанному признаку и за счет этого региональные элиты получили своих представителей в Госдуме. Такой подход позволит создать условия для продуктивного взаимодействия федеральных депутатов и региональных законодательных органов", – заключил эксперт.





Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев сравнил работу нового состава парламента с принципами философии Гегеля. "Количество переходит в качество. Мы на примере Госдумы можем изучать диалектику Гегеля", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru. Калачев подсчитал, что депутаты принимали в эту сессию примерно по два закона в день и назвал это отличным результатом, особо обратив внимание на самое важное достижение новой Думы – принятие федерального бюджета. Политолог также обратил внимание на данные социологических исследований, которые фиксируют рост рейтинга Госдумы VII созыва. По данным опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия граждан к Госдуме вырос в декабре до рекордных 52%.

Наблюдатели также отмечают высокую дисциплину и организацию работы народных избранников. Депутатам теперь запрещено голосовать по доверенности, за прогулы пленарных заседаний их будут штрафовать. Отвечать на жалобы избирателей парламентарии должны лично, а не через помощников и секретарей. Народным избранникам также станут отказывать в заграничных командировках, если они не смогут доказать важность таких поездок. Депутатам запрещено использовать государственный автотранспорт для поездок на большие расстояния и, кроме того, по распоряжению Вячеслава Володина в Думе отменили новогодние корпоративы.