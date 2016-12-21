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Эксперты высоко оценили работу депутатов в осеннюю сессию
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Политика

Володин на встрече с Путиным обозначил приоритеты работы Думы

Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями Госдумы и Совета Федерации назвал важнейшим событием уходящего года парламентские выборы, прошедшие в сентябре. Спикер Думы Вячеслав Володин, в свою очередь, обозначил приоритеты работы парламента в 2017 году.
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Путин обратил внимание политиков на то, что результаты голосования привели к значительным изменения в нижней палате парламента. Президент поблагодарил парламентариев за активную работу во время осенней сессии и принятия бюджета страны на 2017 год. По его словам, это является необходимым условием для устойчивого развития экономики государства.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Российский лидер подчеркнул, что одним из основных направлений работы парламента остается региональная политика. Это прослеживается еще и потому, что многие из депутатов в 2016 году были выбраны по одномандатным округам, отметил Путин.

Приоритетом деятельности Госдумы в 2017 году станут инициативы и предложения президента России, озвученные в послании Федеральному собранию, обратился к президенту спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Приоритетами нашей работы на 2017 год в первую очередь видим сформулированные Вами, Владимир Владимирович, в послании Федеральному собранию инициативы и предложения", - сказал глава Думы.

Фото: kremlin.ru

Ранее в среду Володин выступил на последнем заседании Госдумы в этом году. Спикер сказал, что осенняя сессия 2016 года была короткой, но насыщенной и напряженной. "Учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, а первое заседание прошло пятого октября, на работу осталось всего 77 дней", – сказал Володин и напомнил, что за время  сессии в палату поступило 311 новых законодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона и рассмотрели 74 проекта постановлений.

Володин отметил, что депутатами было принято решение увеличить продолжительность пленарных заседаний и сократить время на обеденный перерыв. Это правило вступит в силу в новом году. Кроме того, срок весенней сессии будет продлен до конца июля 2017 года. Такое изменение графика работы парламента объективно назрело и в связи со смещением сроков бюджетного процесса, отметил руководитель нижней палаты парламента.

Тем временем эксперты, подводя итоги работы депутатов в осеннюю сессию и оценивая приоритеты на будущее, озвученные Вячеславом Володиным, высоко оценивают деятельность Госдумы VII созыва и ее спикера.

Фото: kremlin.ru

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин указал на то, что новые подходы в работе парламента носят системный и продуманный характер. Политолог отметил, что они вытекают из Послания президента Федеральному собранию. Говоря об инициативе Вячеслава Володина о расширении роли региональных парламентов и использовании инициатив местных депутатов, Костин  сказал, что голос каждого региона должен быть услышан и учтен в законодательном процессе. "Дума выбиралась по смешанному признаку и за счет этого региональные элиты получили своих представителей в Госдуме. Такой подход позволит создать условия для продуктивного взаимодействия федеральных депутатов и региональных законодательных органов", – заключил эксперт.

Константин Костин. Фото: vesti.ru

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев сравнил работу нового состава парламента с принципами философии Гегеля. "Количество переходит в качество. Мы на примере Госдумы можем изучать диалектику Гегеля", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru. Калачев подсчитал, что депутаты принимали в эту сессию примерно по два закона в день и назвал это отличным результатом, особо обратив внимание на самое важное достижение новой Думы – принятие федерального бюджета. Политолог также обратил внимание на данные социологических исследований, которые фиксируют рост рейтинга Госдумы VII созыва. По данным опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия граждан к Госдуме вырос в декабре до рекордных 52%.

Наблюдатели также отмечают высокую дисциплину и организацию работы народных избранников. Депутатам теперь запрещено голосовать по доверенности, за прогулы пленарных заседаний их будут штрафовать. Отвечать на жалобы избирателей парламентарии должны лично, а не через помощников и секретарей. Народным избранникам также станут отказывать в заграничных командировках, если они не смогут доказать важность таких поездок. Депутатам запрещено использовать государственный автотранспорт для поездок на большие расстояния и, кроме того, по распоряжению Вячеслава Володина в Думе отменили новогодние корпоративы.

21 декабря 2016, 22:02

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