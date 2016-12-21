Госдума сработала жестко и эффективно

Российский парламент VII созыва 21 декабря провел последнее заседание осенней сессии. Депутаты успели принять постановление об усилении контроля за правительством. А спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы парламентариев.

Осенняя сессия 2016 года стала первой для избранного в сентябре 7-го депутатского созыва. Она была короткой, но насыщенной и напряженной, отметил председатель парламента.

"Эта сессия была самая короткая, на месяц меньше получилась. Но учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, а первое заседание прошло пятого октября, на работу осталось всего 77 дней. Вот сегодня 77-й день и это 17 пленарное заседание, которое будет завершать осеннюю сессию", — заявил Вячеслав Володин.

Спикер Думы сообщил, что за время осенней сессии в палату поступило 311 новых законодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона и рассмотрели 74 проекта постановлений. Новому составу парламента от прошлого созыва досталось в наследство 2020 законопроектов. По словам Володина, некоторые из них находятся в процессе рассмотрения с середины 1990-х годов. В связи с этим нужно отказаться от практики накопления законопроектов и постараться разобраться со всеми инициативами, которые скопились за годы, считает председатель Госдумы.

Спикер парламента подчеркнул: несмотря на короткий срок, работа была напряженная. Приходилось решать как организационные вопросы, так и связанные с законотворческой деятельностью – в частности, принятие федерального бюджета. "Очень важно то, что выборы прошли 18 сентября, что позволило рассмотреть такой ключевой законопроект, самый главный закон страны о бюджете. Мы приняли его уже новым составом Думы", – заметил Володин.

Дисциплина

Чем же еще запомнилась седьмому созыву парламента первая сессия? Отличительной ее чертой стала борьба за повышение дисциплины. Поправки в регламент были внесены по инициативе представителей всех фракций еще в самом начале работы. В итоге депутатов обязали посещать пленарные заседания, за нарушение парламентариям грозит ответственность. В частности, в случае прогула без уважительной причины из зарплаты народного избранника будет удерживаться часть его заработной платы – по одной шестой за каждое пропущенное заседание.

Голосование по доверенности теперь запрещено. Каждый депутат обязан голосовать за или против законопроектов как на пленарных заседаниях, так в комитетах только лично. Вячеслав Володин подчеркивал: использование доверенностей во время голосования несправедливо по отношению к избирателю и в принципе ставит под вопрос представительную демократию. Депутатов также ограничили в использовании служебного транспорта и в количестве зарубежных поездок.

Радикальные решения

Работал парламент в непростой экономической и внешнеполитической обстановке. Так что пришлось депутатам принимать и непопулярные решения, направленные на экономию и оптимизацию бюджетных средств. В частности, не будет доиндексации пенсий в 2016 году – вместо этого принят закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей в январе 2017-го. Кроме того, депутаты заморозили до 2020 года ежегодную индексацию материнского капитала, а также отложили вступление в силу нормы о ежегодном увеличении на 25% фиксированной части пенсий сельских жителей с трудовым стажем 30 и более лет, передает ТАСС.

Бюджет

Главным итогом насыщенной работы Госдумы стало принятие федерального бюджета на трехлетку. В парламентском большинстве считают, что достигнута основная цель – все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены. В то же время, все три оппозиционные фракции проголосовали против: их представители не видели в бюджете потенциала для экономического роста. Хотя масштаб перераспределения бюджетных средств во втором чтении стал беспрецедентным: более 540 миллиардов рублей только в 2017 году. Это стало возможным за счет оптимизации трат и перенаправления денег, ранее выделенных на неэффективные расходы. Главный финансовый документ страны назвали "оптимальным, но жестким".

Допинг

Еще один немаловажный пакет законов удалось принять депутатам за осеннюю сессию. Они направлены на борьбу с допингом. Главным из них стал закон, который ввел уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов: теперь за подобные действия тренеру, врачу или другому специалисту грозят штрафы до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Кроме этого, Госдума приняла закон о правовом регулировании профессионального спорта.

Производственная гимнастика

Сверхнасыщенная повестка зачастую заставляла депутатов засиживаться допоздна, окончание пленарных заседаний сдвигалось с положенных по регламенту 18.00 до 20.00 или даже 21 часа. Даже думские старожилы-коммунисты порой жаловались на "духоту в зале, ломоту в теле", женщины-депутаты заговорили о "некормленых мужьях". В ответ спикер палаты Вячеслав Володин пообещал ввести специальный парламентский комплекс производственной гимнастики, разработать который поручено депутатам-спортсменам Ирине Родниной и Николаю Валуеву.

Новый порядок работы, очевидно повысившаяся эффективность деятельности депутатов уже сказались на отношении россиян к своему парламенту. По данным опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия граждан к Госдуме вырос в декабре до рекордных 52%.