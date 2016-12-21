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Политика

Госдума сработала жестко и эффективно

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Российский парламент VII созыва 21 декабря провел последнее заседание осенней сессии. Депутаты успели принять постановление об усилении контроля за правительством. А спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы парламентариев.
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Осенняя сессия 2016 года стала первой для избранного в сентябре 7-го депутатского созыва. Она была короткой, но насыщенной и напряженной, отметил председатель парламента.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Эта сессия была самая короткая, на месяц меньше получилась. Но учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, а первое заседание прошло пятого октября, на работу осталось всего 77 дней. Вот сегодня 77-й день и это 17 пленарное заседание, которое будет завершать осеннюю сессию", — заявил Вячеслав Володин.

Спикер Думы сообщил, что за время осенней сессии в палату поступило 311 новых законодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона и рассмотрели 74 проекта постановлений.  Новому составу парламента от прошлого созыва досталось в наследство 2020 законопроектов. По словам Володина, некоторые из них находятся в процессе рассмотрения с середины 1990-х годов. В связи с этим нужно отказаться от практики накопления законопроектов и постараться разобраться со всеми инициативами, которые скопились за годы, считает председатель Госдумы.

Спикер парламента подчеркнул: несмотря на короткий срок, работа была напряженная. Приходилось решать как организационные вопросы, так и связанные с законотворческой деятельностью – в частности, принятие федерального бюджета. "Очень важно то, что выборы прошли 18 сентября, что позволило рассмотреть такой ключевой законопроект, самый главный закон страны о бюджете. Мы приняли его уже новым составом Думы", – заметил Володин.

Вячеслав Володин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Дисциплина

Чем же еще запомнилась седьмому созыву парламента первая сессия? Отличительной ее чертой стала борьба за повышение дисциплины. Поправки в регламент были внесены по инициативе представителей всех фракций еще в самом начале работы. В итоге депутатов обязали посещать пленарные заседания, за нарушение парламентариям грозит ответственность. В частности, в случае прогула без уважительной причины из зарплаты народного избранника будет удерживаться часть его заработной платы – по одной шестой за каждое пропущенное заседание.

Голосование по доверенности теперь запрещено. Каждый депутат обязан голосовать за или против законопроектов как на пленарных заседаниях, так в комитетах только лично. Вячеслав Володин подчеркивал: использование доверенностей во время голосования несправедливо по отношению к избирателю и в принципе ставит под вопрос представительную демократию. Депутатов также ограничили в использовании служебного транспорта и в количестве зарубежных поездок.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Радикальные решения

Работал парламент в непростой экономической и внешнеполитической обстановке. Так что пришлось депутатам принимать и непопулярные решения, направленные на экономию и оптимизацию бюджетных средств. В частности, не будет доиндексации пенсий в 2016 году – вместо этого принят закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей в январе 2017-го. Кроме того, депутаты заморозили до 2020 года ежегодную индексацию материнского капитала, а также отложили вступление в силу нормы о ежегодном увеличении на 25% фиксированной части пенсий сельских жителей с трудовым стажем 30 и более лет, передает ТАСС.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Бюджет

Главным итогом насыщенной работы Госдумы стало принятие федерального бюджета на трехлетку. В парламентском большинстве считают, что достигнута основная цель – все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены. В то же время, все три оппозиционные фракции проголосовали против: их представители не видели в бюджете потенциала для экономического роста. Хотя масштаб перераспределения бюджетных средств во втором чтении стал беспрецедентным:  более 540 миллиардов рублей только в 2017 году. Это стало возможным за счет оптимизации трат и перенаправления денег, ранее выделенных на неэффективные расходы. Главный финансовый документ страны назвали "оптимальным, но жестким".

Андрей Исаев. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Допинг

Еще один немаловажный пакет законов удалось принять депутатам за осеннюю сессию. Они направлены на борьбу с допингом. Главным из них стал закон, который ввел уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов: теперь за подобные действия тренеру, врачу или другому специалисту грозят штрафы до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Кроме этого, Госдума приняла закон о правовом регулировании профессионального спорта.

Николай Коломейцев. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Производственная гимнастика

Сверхнасыщенная повестка зачастую заставляла депутатов засиживаться допоздна, окончание пленарных заседаний сдвигалось с положенных по регламенту 18.00 до 20.00 или даже 21 часа. Даже думские старожилы-коммунисты порой жаловались на "духоту в зале, ломоту в теле", женщины-депутаты заговорили о "некормленых мужьях". В ответ спикер палаты Вячеслав Володин пообещал ввести специальный парламентский комплекс производственной гимнастики, разработать который поручено депутатам-спортсменам Ирине Родниной и Николаю Валуеву.

Новый порядок работы, очевидно повысившаяся эффективность деятельности депутатов уже сказались на отношении россиян к своему парламенту. По данным опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия граждан к Госдуме вырос в декабре до рекордных 52%.

Автор: Федор Лопырев21 декабря 2016, 17:46

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