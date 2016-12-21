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Политика

Эксперты высоко оценили работу депутатов в осеннюю сессию

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Госдума VII созыва завершила свою работу в этом году, самая непродолжительная осенняя сессия была чрезвычайно результативной: палата приняла более 140 законов. Промежуточные итоги деятельности новой Думы подвел ее спикер Вячеслав Володин.
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Осенняя сессия 2016 года была короткой, но насыщенной и напряженной, отметил председатель парламента. "Учитывая, что выборы состоялись 18 сентября, а первое заседание прошло пятого октября, на работу осталось всего 77 дней", – сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер Думы сообщил, что за время осенней сессии в палату поступило 311 новых законодательных инициатив, депутаты приняли 142 закона и рассмотрели 74 проекта постановлений. Новому составу парламента от прошлого созыва досталось в наследство 2020 законопроектов. По словам Володина, некоторые из них находятся в процессе рассмотрения с середины 1990-х годов. В связи с этим нужно отказаться от практики накопления законопроектов и постараться разобраться со всеми инициативами, которые скопились за годы, считает председатель Госдумы.

Он напомнил, что депутатами было принято решение увеличить продолжительность пленарных заседаний и сократить время на обеденный перерыв. Это правило вступит в силу в новом году. Кроме того, срок весенней сессии будет продлен до конца июля 2017 года. Такое изменение графика работы парламента объективно назрело и в связи со смещением сроков бюджетного процесса, отметил руководитель нижней палаты парламента.

Александр Жуков и Вячеслав Володин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Володин напомнил о необходимости в следующем году начать второй этап повышения качества законотворческой деятельности. Для этого в Думе будет в обязательном порядке проходить широкое обсуждение законодательных инициатив, в том числе с привлечением политических сил, не прошедших в парламент. Кром того, все законопроекты перед их осуждением пройдут профессиональную экспертизу, для этого будут привлечены представители научных сообществ и ведущих федеральных вузов. Дума также намерена оказать поддержку законодательных инициатив региональных парламентов.

В 2017 году в Госдуме будет введена новая автоматизированная система мониторинга законотворческого процесса по каждой инициативе, сказал ее председатель. "Депутаты и авторы законодательных инициатив будут иметь возможность в режиме реального времени видеть, на какой стадии рассмотрения находится законопроект", – указал Вячеслав Володин и добавил, что все нововведения в парламенте отражают интересы избирателей.

"Повышение качества законотворчества, работы с избирателями, исполнение предвыборных программ, активизация институтов парламентского контроля, самоорганизация депутатов – все это отвечает на запросы общества".

Тем временем эксперты тоже подводят итоги работы депутатов в осеннюю сессию. Политологи высоко оценили деятельность Госдумы нового созыва и, в первую очередь,  отметили высокую дисциплину и организацию работы народных избранников. Депутатам теперь запрещено голосовать по доверенности, за прогулы пленарных  заседаний их будут штрафовать. Отвечать на жалобы избирателей парламентарии должны лично, а не через помощников и секретарей. Народным избранникам также станут отказывать в заграничных командировках, если они не смогут доказать важность таких поездок. Депутатам запрещено использовать государственный автотранспорт для поездок на большие расстояния и, кроме того, по распоряжению Вячеслава Володина в Думе отменили новогодние корпоративы.

"Если говорить о различиях шестого и седьмого созывов, то можно отметить повышение качества законодательной работы, что выразилось, безусловно, во введении определенных поправок в регламент, которые как раз и должны это самое качество повышать", – отметил в интервью РИА Новости  председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Константин Костин. Фото: vesti.ru

При этом, по мнению эксперта, внимание стоило бы обратить, например, и на повышение уровня чиновников правительства, которые должны присутствовать при рассмотрении законопроектов: если кабмин представляет чиновники высокого ранга – не ниже заместителя министра – это позволяет оперативно снимать большое количество вопросов, пояснил он.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев сравнил работу нового состава парламента с принципами философии Гегеля. "Количество переходит в качество. Мы на примере Госдумы можем изучать диалектику Гегеля", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru. Калачев подсчитал, что депутаты принимали в эту сессию примерно по два закона в день и назвал это отличным результатом, особо обратив внимание на самое важное достижение новой Думы – принятие федерального бюджета. Политолог также обратил внимание на данные социологических исследований, которые фиксируют рост рейтинга Госдумы VII созыва. По данным опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия граждан к Госдуме вырос в декабре до рекордных 52%.

Константин Калачев. Кадр youtube.com

Председатель совета директоров Фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский подчеркнул, что перед Госдумой не стоит задача выполнять "план по валу" и гнаться за количеством рассмотренных законопроектов. "Скорее наоборот, задача состоит в том, чтобы повысить именно качество законотворчества, а для этого важно уйти от сугубо пиаровских законопроектов, которые часто готовятся отдельными депутатами по принципу "лишь бы шумнуть и напомнить о себе" и более ничего в себе не содержат", – полагает эксперт.

По мнению Бадовского, для повышения качества законотворчества также нужно решать системные вопросы по сокращению "аврального законотворчества" в конце парламентских сессий, скрытых новых законопроектов под видом поправок во второе чтение, когда концепции законов меняются до неузнаваемости или в какие-то проекты законов "забрасываются" совершенно посторонние лоббистские инициативы.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Наблюдатели отметили и появление в Думе новых лиц: впервые депутатами стали экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, бывший главный санитар Геннадий Онищенко, детский омбудсмен Подмосковья Оксана Пушкина и Виталий Милонов, являвшийся ранее депутатом заксобрания Петербурга. Кроме того, в одномандатных округах были избраны депутат от "Родины", "Гражданской платформы" и один самовыдвиженец.

Автор: Александр Комаров21 декабря 2016, 20:33

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