Володин заявил о важности принятия бюджета новым составом Госдумы

Перенос парламентских выборов на более ранний срок позволил депутатам нового созыва принять федеральный бюджет. В результате финансирование получили важнейшие проекты, в том числе в социальной сфере и по реализации указов президента, заявил Вячеслав Володин.

Около триллиона рублей направлено на решение приоритетных вопросов в социальной сфере, сообщил журналистам спикер Госдумы, подводя итоги осенней сессии. Это, как и финансирование других важнейших проектов, стало возможным благодаря принятию новым составом нижней палаты федерального бюджета на 2017-2019 годы.

"Очень важно, что выборы, которые впервые прошли в единый день голосования, 18 сентября, позволили рассмотреть ключевой законопроект, самый главный закон страны – о бюджете, и мы принимали его уже новым составом депутатов Госдумы. Раньше это происходило лишь практически через год работы, потому что в декабре депутаты избирались, а бюджет уже был принят", – напомнил председатель парламента. Вячеслав Володин отметил, что из-за этого вновь избранным депутатам приходилось вносить в финансовый документ поправки, руководствуясь новыми приоритетами. Однако на сей раз депутатский корпус получил возможность полноценно участвовать в рассмотрении и принятии бюджета, удалось решить многие вопросы, – подчеркнул спикер Госдумы.

Федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов был принят Госдумой 9 декабря. Как подчеркивал тогда председатель парламента, документ решает главные задачи, которые стоят перед российским обществом и страной. Вячеслав Володин поблагодарил депутатов и Министерство финансов за работу над бюджетом.

Как сообщалось, за принятие главного финансового документа страны проголосовали 315 депутатов. На рассмотрении проекта федерального бюджета присутствовали представители 47 непарламентских партий.