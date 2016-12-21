Песков рассказал о реакции Путина на убийство посла

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на убийство российского посла в Турции. По словам Пескова, информация о трагедии, разыгравшейся в Анкаре, стала для главы государства очень тяжелой новостью.

Президент России решительно осудил убийство Андрея Карлова и квалифицировал его как теракт и человеческую трагедию, сказал пресс-секретарь Путина. "Для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла – фактически нападение на страну", – сказал Дмитрий Песков.

По его мнению, убийство дипломата стало серьезным ударом по международному престижу Турции. "Конечно, те, кто стоит за этими убийцами, момент выбрали неслучайно", – сказал представитель Кремля в интервью телекомпании "Мир" и добавил, что эта провокация "была подготовлена и совершенно варварским образом реализована".

Дмитрий Песков напомнил, что президент назвал это преступление направленным на срыв нормализации двусторонних российско-турецких отношений и на срыв сближения России и Турции в плане усилий по политическому урегулированию сирийского конфликта. Пресс-секретарь отметил, что гибель посла не привела к новому спаду в отношениях двух стран, сообщает ТАСС.

Песков также полагает, что все люди в равной степени являются мишенями для террористов. "То, что мы все в равной степени являемся мишенью для террористов, показывает серия печальных событий и в Европе, и в других странах", – сказал руководитель кремлевской пресс-службы.

Главе пресс-службы президента пришлось ответить и на вопрос об избранном президенте США. Он назвал абсурдом и нонсенсом утверждения о том, что Дональд Трамп является "человеком Путина". "Вы знаете, это полный абсурд", – коротко ответил Песков.

Песков: Большая пресс-конференция Владимира Путина переносится на пятницу, 23 декабря pic.twitter.com/iVou7yyQVu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 декабря 2016 г.

Говоря о предстоящей в пятницу, 23 декабря большой пресс-конференции Владимира Путина, его пресс-секретарь сообщил, что на ней будут затронуты вопросы экономической и социальной тематики. "Традиционно граждан интересуют вопросы, насколько в условиях экономических трудностей государство будет продолжать нести этот значительный груз социальных обязательств", — уточнил Песков.

Итоговая пресс-конференция президента, намечавшаяся на четверг, перенесена на 23 декабря. Владимир Путин принял такое решение в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. Глава государства примет участие в церемонии прощания с дипломатом, которая пройдет 22 декабря.