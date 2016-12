Убийство посла изменило планы Путина

"Президент примет участие в траурных мероприятиях", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", – пояснил представитель Владимира Путина.

Большая пресс-конференция состоится в пятницу, 23 декабря, в 12:00 мск, сообщает РИА Новости. "Аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними", – заключил он.

Ранее президент России заявил, что убийство Карлова причинило ему "особую боль". Он отметил, что "Андрей Геннадьевич был очень интеллигентным, мягким человеком, добрым".

"Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки осенью этого года в Турцию он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал", – отметил Владимир Путин. Он также сказал, что Карлов "последние годы огромную часть своих усилий сосредотачивал на вкладе в сирийское урегулирование и стабильность в регионе".

Между тем газета New York Daily News назвала убийство посла "возмездием за преступления Владимира Путина" в Сирии. По мнению издания, Андрей Карлов был воплощением политики, согласно которой "бомбы сбрасываются для убийства детей". Автор статьи называет российского посла солдатом, смерть которого равнозначна как во время штурма Алеппо, так и на выставке в Анкаре.

Застрелившего Андрея Карлова полицейского издание также считает солдатом. "Террористы убивают невинных людей с помощью грузовиков во время рождественской ярмарки или самолетов, врезающихся в небоскребы. Солдаты убивают равных себе солдат", – отмечается в статье. Ее автор сравнивает расстрел российского посла с убийством в 1938 году немецкого дипломата Эрнста фом Рата, который считался олицетворением "гитлеровской жестокости".

