Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Путин назвал особой болью расстрел Карлова
Президент высказался о трагедии в Анкаре на встрече с сотрудниками спецслужб. 20 декабря в России отмечается День работника органов государственной безопасности. "Вчера в Стамбуле был подло убит российский посол Андрей Геннадиевич Карлов. Это (убийство) причиняет нам, разумеется, особую боль", – сказал глава государства.
Путин также заявил, что Россия выражает сочувствие жителям
Европы в связи с терактом в Берлине. Президент напомнил о том, что Москва не
раз предлагала свою помощь другим странам в деле борьбы с терроризмом. По мнению Путина, только так можно победить терроризм. Глава
России добавил, что дал поручение спецслужбам усилить взаимодействие с
коллегами из других стран в плане обеспечения безопасности российских посольств и их сотрудников.
Кроме того, глава государства поручил органам госбезопасности и Национальному антитеррористическому комитету "сохранять предельную собранность и мобилизованность".
Президент также отметил, что огромное значение в работе
спецслужб имеет раскрытие всех вражеских планов против России, откуда бы
таковые не исходили, пишут "Известия". По словам Путина, необходимо уделить
серьезное внимание и борьбе с экстремизмом, в том числе, и в соцсетях.
Во время торжественного вечера президент поблагодарил сотрудников российских спецслужб за выучку, компетентность и мужество.Убийство российского посла Андрея Карлова произошло вечером 19 декабря на выставке "Россия глазами турок" в Анкаре. В тот момент, когда дипломат произносил речь, один из посетителей экспозиции внезапно достал пистолет и открыл огонь. Позже террорист был ликвидирован.
Андрей #Карлов - символ дружбы между #РФ и Турцией https://t.co/GKWNVfXgXv #Турция pic.twitter.com/CetGAgt6i1— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 20 декабря 2016 г.
В Берлине в ночь на 20 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара 12 человек погибли и около 50 пострадали. Полиция квалифицирует случившееся как теракт.
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