Путин назвал особой болью расстрел Карлова

Убийство российского посла в Турции причиняет России особую боль, заявил президент Владимир Путин. Глава государства сказал, что сейчас проводится тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления.

Президент высказался о трагедии в Анкаре на встрече с сотрудниками спецслужб. 20 декабря в России отмечается День работника органов государственной безопасности. "Вчера в Стамбуле был подло убит российский посол Андрей Геннадиевич Карлов. Это (убийство) причиняет нам, разумеется, особую боль", – сказал глава государства.

Путин также заявил, что Россия выражает сочувствие жителям Европы в связи с терактом в Берлине. Президент напомнил о том, что Москва не раз предлагала свою помощь другим странам в деле борьбы с терроризмом. По мнению Путина, только так можно победить терроризм. Глава России добавил, что дал поручение спецслужбам усилить взаимодействие с коллегами из других стран в плане обеспечения безопасности российских посольств и их сотрудников.







Кроме того, глава государства поручил органам госбезопасности и Национальному антитеррористическому комитету "сохранять предельную собранность и мобилизованность".

Президент также отметил, что огромное значение в работе спецслужб имеет раскрытие всех вражеских планов против России, откуда бы таковые не исходили, пишут "Известия". По словам Путина, необходимо уделить серьезное внимание и борьбе с экстремизмом, в том числе, и в соцсетях.



Во время торжественного вечера президент поблагодарил сотрудников российских спецслужб за выучку, компетентность и мужество.

Убийство российского посла Андрея Карлова произошло вечером 19 декабря на выставке "Россия глазами турок" в Анкаре. В тот момент, когда дипломат произносил речь, один из посетителей экспозиции внезапно достал пистолет и открыл огонь. Позже террорист был ликвидирован.

В Берлине в ночь на 20 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара 12 человек погибли и около 50 пострадали. Полиция квалифицирует случившееся как теракт.