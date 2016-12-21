Российского посла убил бывший охранник Эрдогана

Убивший в понедельник в Анкаре российского посла Андрея Карлова киллер как минимум восемь раз обеспечивал безопасность президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает влиятельная турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ охранял президента страны на различных мероприятиях начиная с июля этого года. Как сообщается, он официально не входил в личную охрану главы турецкого государства, однако активно привлекался к полицейским операциям подобной направленности.

При этом издание сообщает, что располагает информацией о том, что во время попытки военного переворота в Турции в ночь на 15 июля Алтынташ сообщил о плохом самочувствии и отпросился с работы. Чем он занимался после этого, неизвестно, утверждает Hurriyet.

В то же время приходят сообщения, что ответственность за убийство российского посла взяла на себя вооруженная сирийская группировка "Джейх аль-Фатх". Ее члены сражаются с правительственной армией на фронтах гражданской войны в этой стране.



Между тем в социальных сетях появилась фотография, на которой президент Турции здоровается за руку с молодым мужчиной в полицейской форме. Как сообщается, это и есть убийца дипломата.

Андрей Карлов был убит выстрелом в спину в понедельник, 19 декабря, на открытии посвященной России выставки в местной Галерее современного искусства. Сообщается, что похороны посла пройдут завтра, 22 декабря. В мероприятии будет принимать участие президент России Владимир Путин, который перенес на пятницу запланированную ранее на четверг свою пресс-конференцию.









