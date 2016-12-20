Странности убийства российского посла

На церемонии открытия выставки "Россия глазами турок" в Анкаре, где был убит российский посол Андрей Карлов, присутствовали журналисты – телевизионщики и фотокорреспонденты, снимавшие все происходящие, поэтому есть возможность разобрать буквально по секундам это трагическое событие. Dni.Ru узнали мнение психолога о поведении свидетелей этого преступления.

На видео, снятом во время открытия выставки в Анкаре, события развиваются стремительно: за кадром звучат несколько хлопков, и посол, выступающий перед аудиторий примерно из десятка человек, падает на пол. Затем появляется человек с пистолетом в руке, выкрикивающий исламистские лозунги на арабском языке, и делает еще несколько выстрелов. Позже судмедэксперты извлекут из тела погибшего дипломата девять пуль.

Камера, запечатлевшая этот теракт, после первых выстрелов работает автономно – судя по всему, оператор, успев поменять масштаб картинки, отбегает в сторону. Кроме видео, в Сети появилось несколько фотографий самого убийцы и небольшой группы людей с испуганными лицами, сидящих на полу.

Почему люди, увидев вооруженного человека, стреляющего в посла, сразу же не покинули выставочный зал и не выбежали на улицу? Объяснений может быть несколько. Во-первых, на фотографиях и видеокадрах не видно выхода из помещения. Возможно, он находится в отдалении, а может, в другом зале музея. Во-вторых, в экстремальных ситуациях человек пытается интуитивно закрыться от опасности, упасть на пол или спрятаться, пояснил доктор психологических наук Владимир Спиридонов. На кадрах с выставки как раз видно, что люди забежали за небольшой выступ стены и сели на пол в углу.

Один из очевидцев преступления признался, что сначала воспринял киллера как часть какого-то перформанса. По словам фотографа Associated Press Бурхана Озбилиджи, когда он увидел человека с пистолетом в руке, то просто не поверил в реальность происходящего и решил, что это "какой-то трюк для привлечения внимания".

Наверняка многие посетители выставки подумали так же. Ведь они пришли не на рядовое событие, а на торжественное открытие экспозиции с участием российского дипломата высшего ранга. Поэтому чувство защищенности не позволило им в первые секунды поверить в то, что перед ними разыгрывается настоящая трагедия.





"На самом деле это было хладнокровно спланированное убийство, которое происходило на моих глазах и на глазах других людей, которые в ужасе ползли к укрытию после того, как коротко стриженный мужчина застрелил российского посла", – говорит фотограф Озбилиджи. Именно самоотверженность бесстрашного мужчины позволила получить фотографии убийцы.

Жена убитого Андрея Карлова Марина также поделилась впечатлениями о трагических событиях того вечера. По словам женщины, она упала на пол вместе со всеми и пришла в себя лишь по дороге в больницу. "Мне кажется, муж уже был мертв. В него выстрелили 11 раз. У нас охраны вообще в принципе не было. Только переводчик иногда сопровождал", – цитирует жену дипломата Life.ru.

Посол Киргизии в Турции Ибрагим Жунусов, также ставший свидетелем убийства российского посла, сказал, что в случае необходимости готов дать показания. По его словам, во время открытия выставки террорист находился позади основной группы людей. "У него на лацкане пиджака блестел специальный значок, поэтому мы подумали, что он из охраны", – приводит ТАСС слова дипломата.

Безопасность мероприятий такого рода должна была обеспечивать принимающая сторона. Следствию по этому делу еще предстоит выяснить, как вооруженный человек смог пройти на открытие выставки, где присутствовали иностранные дипломаты.

Напомним, убийство российского посла Андрея Карлова произошло вечером 19 декабря на выставке "Россия глазами турок" в Анкаре. В тот момент, когда дипломат произносил речь, один из посетителей экспозиции внезапно достал пистолет и открыл огонь. Позже террорист был ликвидирован. По данным соцсетей, им оказался Мевлют Мерт Алтынташ 1994 года рождения, выпускник полицейской академии в Измире. Преступник был участником террористической организации FETO. Алтынташ был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки государственного переворота 15 июля.