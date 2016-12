Кому выгодно убийство российского посла

В контексте совершенного вчера преступления на ум приходит трагедия, разыгравшаяся в ливийском Бенгази в июле 2012 года уже после свержения Муаммара Каддафи. Тогда американское посольство было атаковано группами радикальных исламистов. Нападавшие смогли ворваться на территорию дипломатического городка и захватить американского посла Криса Стивенса. После жестоких надругательств он был убит, а кадры с мертвым дипломатом были продемонстрированы всему миру.

Мировое сообщество тогда резко осудило нападение на главу американской дипломатической миссии в Ливии. Так, тогдашний министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что случившееся шокировало весь мир и что атака на посла "не имеет оправданий". В том же духе высказались лидеры Франции, Германии и других государств. В самих США президент Барак Обама заявил, что "никакие акты терроризма не сломят американский народ".

В сравнении с этим реакция на инцидент с российским послом была гораздо более сдержанной. Западные лидеры ограничились дежурными сожалениями и соболезнованиями. "Шокирован подлым убийством российского посла в Турции. Думаю о его семье. Я осуждаю это трусливое нападение", – написал глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон в Twitter. В целом – обычное дипломатическое пустословие, которое говорится тогда, когда просто надо что-то сказать.



Shocked to hear of despicable murder of #Russia's Ambassador to #Turkey. My thoughts are with his family. I condemn this cowardly attack.