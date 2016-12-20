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Политика

Кому выгодно убийство российского посла

Андрей Карлов. Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos
Мировая общественность шокирована жестоким убийством российского посла в галерее современного искусства в Анкаре. На данный момент продолжается расследование случившегося. Однако во всей этой печальной истории обращает на себя внимание реакция западных стран, которая может пролить свет на то, кому в действительности выгодно убийство нашего дипломата.
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В контексте совершенного вчера преступления на ум приходит трагедия, разыгравшаяся в ливийском Бенгази в июле 2012 года уже после свержения Муаммара Каддафи. Тогда американское посольство было атаковано группами радикальных исламистов. Нападавшие смогли ворваться на территорию дипломатического городка и захватить американского посла Криса Стивенса. После жестоких надругательств он был убит, а кадры с мертвым дипломатом были продемонстрированы всему миру.

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Сюжеты Убийство посла России в Турции

Мировое сообщество тогда резко осудило нападение на главу американской дипломатической миссии в Ливии. Так, тогдашний министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что случившееся шокировало весь мир и что атака на посла "не имеет оправданий". В том же духе высказались лидеры Франции, Германии и других государств. В самих США президент Барак Обама заявил, что "никакие акты терроризма не сломят американский народ".

В сравнении с этим реакция на инцидент с российским послом была гораздо более сдержанной. Западные лидеры ограничились дежурными сожалениями и соболезнованиями. "Шокирован подлым убийством российского посла в Турции. Думаю о его семье. Я осуждаю это трусливое нападение", – написал глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон в Twitter. В целом – обычное дипломатическое пустословие, которое говорится тогда, когда просто надо что-то сказать.


В чем причина столь разной риторики Запада после убийства американского и российского послов? Вполне возможно, что это связано с личностью совершившего убийство российского дипломата, а также в целом с геополитическими процессами, которые происходят на Ближнем Востоке в настоящий момент.

Напавшим на российского посла оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. По одной из основных версий, он связан с действующими на территории Сирии разного рода радикальными террористическими группировками, часть которых недавно потерпела крупное поражение в Алеппо. На это указывают слова террориста, которые он прокричал сразу после убийства посла: "Не забудьте Алеппо! Не забудьте Сирию! Вы не вкусите безопасности до тех пор, пока наши поля не будут в безопасности. Только смерть выведет меня отсюда. Каждый, кто участвует в этой тирании, заплатит за это". Кроме того, очевидцы сообщают, что нападавший постоянно выкрикивал "Аллах Акбар!".


При этом Запад постоянно оказывал и продолжает оказывать поддержку воюющим в Сирии против правительства Башара Асада боевикам, а в особенности тем, кто до недавнего времени удерживал Алеппо. 

"Прославившихся" отрезанием голов и насилием над мирными гражданами террористов западные политики именуют не иначе как "умеренной оппозицией", напоминают политологи"

Получается, что российского посла убил сторонник поддерживаемых Западом сирийских джихадистов. Делать на этом акцент в Вашингтоне не очень-то и захотели. А посему и заявлений об объявлении войны терроризму после убийства посла России не последовало.

При этом нельзя исключать, что убийца так или иначе мог быть связан с западными спецслужбами или их коллегами из государств Персидского залива. Во всяком случае Запад был очень недоволен поражением сирийских боевиков в Алеппо, однако злоба эта во многом была бессильной, поскольку как-то повлиять на ситуацию в городе США и их союзники так и не смогли. Посему убийство российского посла вполне могло стать актом мести за несговорчивую позицию России по сирийскому вопросу и поддержку Башара Асада, которого Запад пытается свергнуть уже несколько лет.

Фото: GLOBAL LOOK press/Handout

Кроме того, потепление отношений между Россией и Турцией летом этого года сломало планы Запада по созданию на севере Сирии государства курдов – Курдистана. Его возникновение на границе с Турцией было бы крайне нежелательно для Анкары, поскольку курды претендуют на часть турецких территорий. Американцы поддерживают этот народ, поскольку он является удобным инструментом Вашингтона для реализации Ближневосточной политики. Убийство посла могло быть направлено на разрушение договоренностей между Россией и Турцией и создание дипломатического кризиса между странами.

Кстати говоря, во всей этой истории также остается неясным, как турки вообще могли подпустить убийцу к послу. По имеющимся сведениям, Алтынташ проработал до этого пару лет в полиции, откуда был уволен летом после неудавшегося госпереворота. По всей видимости, турки посчитали, что он как-то может быть связан с радикальными исламистами.

Тем не менее он беспрепятственно проходит в охраняемое здание, показывая оставшееся с прошлых времен удостоверение полицейского и в итоге оказывается в нескольких шагах позади от российского посла.

"Что это – халатность турецких служб безопасности или кто-то намеренно подпустил убийцу к дипломату?"

В целом же случившееся оставляет множество вопросов. И пока не будет проведено тщательное расследование, делать какие-либо выводы рано. Тем не менее произошедшее похоже на тщательно спланированную геополитическую провокацию, преследующую определенные цели.

Автор: Иван Поляков20 декабря 2016, 14:31

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