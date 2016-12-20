Близкие о необычной семье убитого российского посла

Стало известно, что в честь убитого 19 декабря в Турции российского посла Андрея Карлова назовут улицу в Анкаре, где находится посольство России. О том, каким специалистом, семьянином и товарищем он был, рассказали его коллеги и друзья.

Как удивительную семью характеризует Карловых матушка Кира Поздняева, тесно общавшаяся с Андреем Геннадьевичем и его супругой Мариной Михайловной в 2001 году во время пребывания в Северной Корее.

"Мой муж, отец Дионисий, служил в Пекине Рождественскую службу. И нас попросили провести праздничную службу и в российском посольстве в Северной Корее, в Пхеньяне. Это мероприятие организовала жена посла, Марина Михайловна", – цитирует матушку "Московский Комсомолец". "Это было непросто, Северная Корея – режимная страна... Помню, дипломаты на службе стояли со слезами на глазах, для них это было настоящим чудом", – говорит Поздняева.

"Оба – очень светлые и чистые люди, очень интеллигентные, мягкие, приятные в общении. Я была буквально потрясена, очень редко попадаются столь праведные люди", – вспоминает матушка. Она отметила, что супруги находили во всем свои прелести.



Сына Карловых Геннадия она запомнила очень спокойным и рассудительным молодым человеком. "Эти люди запали нам в душу, стали для нас некими маяками. Все эти годы мы оставались с ними на связи", – отмечает матушка.

Декан факультета Международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов рассказал о том, насколько дружной была семья Карловых. "Это было всегда так трогательно, когда Андрей Геннадьевич, уходя с работы из МИДа, звонил Марине Михайловне, они встречались в метро и вместе ехали домой. Так же вместе они ехали утром на работу", – вспоминает Скворцов.

Он подчеркнул, что несмотря на высокое должностное положение, Андрей Геннадьевич пользовался общественным транспортом, был абсолютно доступен и в нем не было и намека на высокомерие.

Ярослав Скворцов, долгие годы работавший с женой посла, характеризует ее как чуткого, небезразличного и заботливого специалиста. "Она была начальником младших курсов, первого и второго, студенты говорили про нее – "наша мама"", – говорит друг семьи. Отзывается Скворцов о Марине Михайловне и как о "фантастической хозяйке".



"Я часто вспоминаю, как Марина Михайловна звала нас к себе в гости на дачу, говорила: "Мы вырыли на участке искусственный пруд, часто сидим, смотрим с мужем на уточек, которые поселились у нас", – вспоминает Скворцов. Он считает, что в этих словах и было то, что называется семейным счастьем.

На страничке посольства России в Корейской Народно-Демократической Республике в Facebook чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора оставил пост. "Прощай, Андрей... Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Потому что сегодняшний пост – это моя личная тема. Я пишу и не могу сдержать слез", – пишет товарищ Карлова.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" мужчина, выдававший себя за охранника, совершил нападение на посла России в Турции Андрея Карлова. В результате ранения посол скончался. Убийца был ликвидирован.