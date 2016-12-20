Зачем в Турции убили российского посла

Высшие должностные лица многих стран осудили убийство российского дипломата Андрея Карлова в Анкаре. В России такие действия расценивают как провокацию.

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что провокаторы таким образом стремятся подорвать нормализацию отношений Москвы и Анкары. Он также отметил, что посол был убит с целью помешать борьбе с терроризмом в Сирии.

"Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет", – цитирует Сергея Лаврова РИА Новости. "Как сказал президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и в своем телевизионном обращении, мы убеждены, что основная цель тех, кто задумал это варварское деяние – подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией", – пояснил глава внешнеполитического ведомства.

"Наш посол последние годы огромную часть своих усилий сосредотачивал на вкладе в сирийское урегулирование и стабильность в регионе... Он понимал, что стабильность в регионе во многом является частью общемировой стабильности. Это должны понимать наши зарубежные коллеги", – заявил после гибели Карлова президент России Владимир Путин. Он также отметил, что посол России в Турции был мягким, добрым и интеллигентным человеком.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров также прокомментировал ситуацию вокруг убитого посла. Он отметил, что с терроризмом необходимо бороться всем миром.

"Это подлое убийство, за которое должны понести суровое наказание все, кто имел прямое или косвенное отношение. Случившееся еще раз убедительно показывает, что с терроризмом должен бороться весь мир, должны бороться все страны и спецслужбы. Иначе чума расползается по всему миру", – написал Кадыров с своем Instagram.

Приношу глубокие соболезнования родным и близким А.Г. Карлова. Мы общались до его отъезда в Турцию. Большой профессионал. Достойный человек. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 декабря 2016 г.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что нападение на Андрея Карлова – дело рук "радикального исламского террориста". "Убийство посла – это нарушение всех норм цивилизованного мира, оно заслуживает всеобщего осуждения", – подчеркнул будущий глава государства.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко проигнорировал убийство Андрея Карлова, однако выразил в Twitter свои соболезнования по поводу теракта в Берлине. А глава МИД Украины Павел Климкин и вовсе косвенно возложил вину в гибели посла на Россию, сказав "об убийствах тысяч невинных людей в Сирии".

Убийца посла Мевлют Мерт Олтинташ 1994 г. р., выпускник полицейской академии в Измире. pic.twitter.com/M1qGMpo3Y8 — ollga k. (@k_ollga) 19 декабря 2016 г.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был ранен на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". Террорист в форме полицейского проник на мероприятие и расстрелял российского дипломата в спину. При этом он выкрикивал фразы "Не забудем про Алеппо", "Убирайтесь из Алеппо"и другие.